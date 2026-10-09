Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Kırıkkale’de yürütülen Yahşihan Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında, iddialara ilişkin yeni ifadeler ve mali veriler ele geçirildi. Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Jandarma Komutanlığı’nın ortak çalışmasıyla başlatılan soruşturmada, eski belediye yöneticileri ve müteahhitlerle bağlantılı para ve taşınmaz hareketleri inceleniyor.

soruşturmanın ulaştığı mali bulgular:

Hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda, müteahhit Cihan Sivri adına kayıtlı Bahadır Grup Gıda Otomotiv İnşaat şirketi hesaplarında yüksek tutarlı para hareketleri ve şirket hesabından farklı kişilere yapılan transferler tespit edildi. İlk dalga operasyonda tutuklanan eski Belediye Başkanı Ahmet Sungur ve eski İmar Müdürü Ulaş Biçer ile diğer şüphelilerin mali ilişkilerine yönelik detaylı inceleme sürüyor.

şoför H.G.’nin ifadesinde öne çıkan iddialar:

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan H.G., Ulaş Biçer’in Ankara’daki özel şoförlüğünü yaptığını, 2024 yerel seçimleri sonrasında Biçer’in kendisine Yahşihan Belediyesinde kadro sağladığını öne sürdü. H.G., belediyede fiilen görev yapmadığını, Ankara’da özel şoförlük görevine devam ettiğini ve buna rağmen maaş ile SGK primlerinin belediye tarafından ödendiğini belirtti.

H.G. ifadesinde ayrıca, Biçer’in talimatıyla eski başkan Ahmet Sungur’un arkadaşı Seher Gül Çınar adına kayıtlı Ankara’daki bir dairenin kendisi üzerine herhangi bir bedel ödenmeden devredildiğini iddia etti. H.G., Biçer’in banka hesabına gönderdiği paraları çekip teslim aldığını ve zaman zaman çiftlik çalışanlarının ödemelerini de gerçekleştirdiğini söyledi.

Soruşturma makamları, H.G.’nin belediyede fiilen çalışmadığı halde personel kaydı gösterilerek maaş ve SGK ödemelerinin belediye bütçesinden karşılandığı iddiası ile Biçer arasındaki para ve taşınmaz hareketlerini ayrıntılı şekilde araştırıyor. Cumhuriyet Başsavcılığı, elde edilen yeni deliller ve mali incelemeler doğrultusunda soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü açıkladı.

İlgili kurumlar tarafından yürütülen mali ve hukuki incelemelerin tamamlanmasının ardından, soruşturmanın seyrine göre ek adımlar atılacağı bildirildi. Şu aşamada iddialar soruşturma kapsamında değerlendiriliyor ve herhangi bir kesin hüküm bulunmamaktadır.

YAHŞİHAN BELEDİYESİ