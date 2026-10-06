Düzce'de üniversite ve müftülükten din eğitimi ile mesleki gelişim protokolü

protokolün kapsamı:

Düzce Üniversitesi ile Düzce İl Müftülüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü, eğitim-öğretimden akademik araştırmaya, mesleki uygulamadan din eğitimine kadar geniş bir alanı kapsıyor. Söz konusu anlaşma, hem üniversite öğrencilerinin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeye hem de sahada görev yapan din görevlilerinin akademik ve mesleki yeterliklerini artırmaya odaklanıyor.

imza töreni ve taraflar:

Rektörlük Çalıştay Salonu’nda düzenlenen törene, Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir ile Müftü Osman Aydın katıldı ve protokolü birlikte imzaladılar. Tören, iki kurumun sahadaki uygulamaları akademik ortamla buluşturma ve ortak projeler geliştirme iradesinin somutlaşması olarak değerlendirildi.

amaçlar ve beklenen katkılar:

Protokol ile Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin mesleki yeterliklerinin güçlendirilmesi, Diyanet teşkilatı personelinin akademik gelişimine destek verilmesi ve toplum yararına ortak faaliyetlerin yürütülmesi hedefleniyor. Ayrıca taraflar arasındaki iletişim kanallarının güçlendirilmesi ve ortak sosyal sorumluluk projelerinin hayata geçirilmesi planlanıyor.

Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, imzalanan protokolün iki kurumun sahip olduğu bilgi, deneyim ve insan kaynağının paylaşımına olanak sağlayacağını belirterek, katkılarından ötürü Müftü Osman Aydın’a teşekkür etti.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İLE DÜZCE İL MÜFTÜLÜĞÜ ARASINDA; EĞİTİM-ÖĞRETİM, AKADEMİK ARAŞTIRMA, MESLEKİ UYGULAMA, DİN EĞİTİMİ, DİN HİZMETLERİ, SOSYAL SORUMLULUK VE TOPLUMSAL KATKI ALANLARINDA İŞ BİRLİĞİNİ GELİŞTİRMEK AMACIYLA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI.