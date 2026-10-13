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Organize sahte hesap ağı çökertildi: Karabük merkezli soruşturmada 26 tutuklama

Karabük merkezli siber soruşturmada 15 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı; 42 şüpheliden 26'sı tutuklandı, zarar 17 milyon 197 bin lira olarak tespit edildi.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 00:22

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Organize sahte hesap ağı çökertildi: Karabük merkezli soruşturmada 26 tutuklama

Operasyonun genel hatları:

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilgili birimlerin katıldığı çalışmada, organize bir suç şebekesinin faaliyetleri ortaya çıkarıldı. Soruşturma, 2025 yılında düzenlenen ve 14 kişinin tutuklandığı operasyonun ardından genişletildi ve 8 ay boyunca teknik ile fiziki takip yapıldı.

Soruşturmanın yöntemi ve tespitler:

Soruşturmada, şüphelilerin irtibatlı kişilere para karşılığında banka ve kripto para borsası hesapları açtırdığı, elde edilen paraların aklanması amacıyla paravan şirketler kurulduğu ve bu yöntemle nitelikli dolandırıcılık suçuna iştirak edildiği tespit edildi. Çalışmalar sonucu şüphelilerin 8 ilde meydana gelen 8 ayrı olayda vatandaşları toplam 17 milyon 197 bin lira zarara uğrattığı belirlendi. Ayrıca kurulan paravan şirketlerin yaklaşık 870 milyon liralık para işlem hacmine sahip olduğu saptandı.

Operasyon ve gözaltılar:

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak 6 Ekim tarihinde İzmir, İstanbul, Sakarya, Eskişehir, Bursa, Balıkesir, Adana, Ankara, Aydın, Diyarbakır, Kırklareli, Manisa, Şanlıurfa, Zonguldak ve Mersin olmak üzere 15 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 42 şüpheli gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcılığındaki ifadelerin ardından 2 şüpheli serbest bırakılırken, 14 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı; diğer 26 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Soruşturma kapsamında ayrıca 3 şüphelinin yurt dışında olduğu, 4 firarinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Yetkililer, örgütün lider ve yönetici kadrolarının belirlenmesi ile suç eylemleri ve para trafiğinin detaylarının açığa çıkarılması için soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

KARABÜK MERKEZLİ YÜRÜTÜLEN SİBER SUÇ SORUŞTURMASI KAPSAMINDA 15 İLDE DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI...

KARABÜK MERKEZLİ YÜRÜTÜLEN SİBER SUÇ SORUŞTURMASI KAPSAMINDA 15 İLDE DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 42 ŞÜPHELİDEN 26’SI TUTUKLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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