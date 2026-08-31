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Beykoz'da zafer kutlamaları sahilde canlı müzik ve çocuk etkinlikleriyle sürdü

Beykoz Belediyesi 30 Ağustos etkinliklerini sahilde çocuk atölyeleri, BEYSEM öğrencileri ve Bengü konseriyle noktaladı; binlerce kişi bayraklarla eşlik etti.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 00:42

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Beykoz'da zafer kutlamaları sahilde canlı müzik ve çocuk etkinlikleriyle sürdü

Beykoz sahilinde gün boyu süren kutlama:

Beykoz Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı Beykoz Sahili etkinlik alanına taşıdı. Gün boyunca süren programda ilçe sakinleri, çocuklara yönelik gösteriler, atölyeler ve sergilerle bayram coşkusunu paylaştı. Etkinlik alanında kurulan interaktif stantlarda minikler için karikatürist, tahta bacak, maskot bando ve jonglör gösterileri düzenlendi; ayrıca ilçeye özel hazırlanan Zafer Sergisi ziyaretçilere sunuldu.

Genç yeteneklerden akşam müziğine:

Günün öğleden sonrasına doğru sahneyi alan BEYSEM Müzik Akademisi öğrencileri, kısa ve etkili performanslarla atmosfere enerji kattı. Genç müzisyenlerin çaldığı parçalar, sahili dolduran izleyicilere konser öncesi keyifli bir müzik ziyafeti sundu ve akşam programının havasını hazırladı.

Finalde Bengü rüzgârı ve protokol mesajı:

Kutlamaların finalinde sahneye çıkan pop sanatçısı Bengü, sevilen şarkılarıyla binlerce Beykozluyu coşturdu. Alanı dolduran vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla şarkılara hep birlikte eşlik etti ve gece boyunca yüksek bir katılım sağlandı. Konser sırasında sahneye çıkan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, Büyük Zafer’in 104. yıl dönümüne atıfta bulunarak sanatçıya teşekkür etti ve bu anlamlı gecede birlik duygusunun önemine vurgu yaptı. Başkan Vekili, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanı emanet eden kahramanları saygı, minnet ve rahmetle andıklarını belirtti.

Etkinlik, gün boyu düzenlenen çocuk etkinlikleri ve genç yeteneklerin sunumunun ardından gerçekleşen konserle tamamlanarak Beykoz halkına unutulmaz bir 30 Ağustos gecesi yaşattı.

BEYKOZ’DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI COŞKUSU BENGÜ KONSERİYLE ZİRVEYE ULAŞTI

BEYKOZ’DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI COŞKUSU BENGÜ KONSERİYLE ZİRVEYE ULAŞTI

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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