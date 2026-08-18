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Bik genel müdürü Çay'dan akademi ve medya iş birliği vurgusu

Bik Genel Müdürü Abdulkadir Çay, Balıkesir'deki forum kapsamında Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu'yu ziyaret ederek akademi ve medya iş birliğini ele aldı.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 10:27

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bik genel müdürü Çay'dan akademi ve medya iş birliği vurgusu

Ziyaretin kapsamı ve katılımcılar:

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Abdulkadir Çay, Balıkesir'de düzenlenen Uluslararası Akademisyen, Gazeteci ve Medya Temsilcileri Forumu programı için geldiği kentte, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu'yu makamında ziyaret etti. Çay'a, Bursa Bölge Müdürü Gökhan Eren ve Kurumsal İletişim Müdürü Emre Tosun eşlik etti.

Ziyarette, Balıkesir Valiliği, Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) ve Balıkesir Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti (BGYC) iş birliğiyle gerçekleşen forumun gündemi ve bölgedeki medya-akademi ilişkilerinin güçlendirilmesi ele alındı.

Görüşmede öne çıkan konular:

Taraflar, üniversite ile basın kurumları arasındaki iletişimin sürekliliğinin sağlanması, ortak etkinlik ve eğitim imkanlarının artırılması ile yerel haber üretiminin niteliğinin yükseltilmesi konularında mutabakata vardı. Ziyarette ayrıca karşılıklı iş birliği mekanizmalarının nasıl geliştirilebileceği üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğdubay'ın da bulunduğu görüşmede, kurumsal destek ve bilgi paylaşımının önemine vurgu yapıldı.

Tarafların değerlendirmesi:

Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu, ziyaret nedeniyle memnuniyetini belirterek genel müdür ve heyete teşekkür etti. Abdulkadir Çay ise rektör ve üniversite yetkililerinin misafirperverliğine teşekkür ederek, forum vesilesiyle ortaya çıkan temasların somut iş birliklerine dönüştürülmesinin önemine işaret etti.

BİK GENEL MÜDÜRÜ ABDULKADİR ÇAY’DAN REKTÖR OĞURLU’YA ZİYARET

BİK GENEL MÜDÜRÜ ABDULKADİR ÇAY’DAN REKTÖR OĞURLU’YA ZİYARET

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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