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Bilecik'te 2026'nın ilk sekiz ayında asayiş değerlendirmesi

İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar başkanlığında yapılan haftalık değerlendirmede, 2026 yılının ilk 8 aylık dönemine ilişkin Bilecik genelinde asayiş faaliyetleri ele alındı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 09:37

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bilecik'te 2026'nın ilk sekiz ayında asayiş değerlendirmesi

Asayiş değerlendirme toplantısı:

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar başkanlığında gerçekleştirilen haftalık genel değerlendirme toplantısında, 2026 yılının ilk 8 aylık dönemine ilişkin güvenlik ve asayiş çalışmaları gözden geçirildi. Toplantıya il emniyet müdür yardımcıları, birim amirleri ve telekonferans yoluyla ilçe emniyet müdür ve amirleri katıldı.

Katılımcılar ve çalışma yöntemi:

Toplantıda hem merkez birimlerin hem de ilçe teşkilatlarının yürüttüğü çalışmaların koordinasyonu amaçlandı. Katılımcılar arasında yer alan il emniyet müdür yardımcıları ve birim amirleri ile telekonferansla bağlanan ilçe emniyet müdür ve amirleri, saha raporlarını ve istatistikleri paylaşarak değerlendirmelerde bulundu.

Ele alınan konular ve planlanan tedbirler:

Görüşmelerde öncelikle Bilecik genelindeki güvenlik ve asayiş faaliyetlerinın etkinliği değerlendirildi. Birimlerin icra ettiği devriye, olay müdahale ve önleyici çalışmaların sonuçları analiz edildi; eksik görülen noktalar ve önümüzdeki dönemde uygulanacak tedbirler üzerinde fikir alışverişi yapıldı. Ayrıca birimlerin kapasite kullanımı ve koordinasyon süreçlerinin güçlendirilmesine yönelik öneriler ele alındı.

Toplantı, saha uygulamalarının izlenmesi ve il genelinde asayişin sürekliliğinin sağlanması amacıyla düzenli aralıklarla devam edeceği bilgisiyle sonlandırıldı.

BİLECİK EMNİYETİNDE 8 AYLIK ASAYİŞ DEĞERLENDİRMESİ

BİLECİK EMNİYETİNDE 8 AYLIK ASAYİŞ DEĞERLENDİRMESİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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