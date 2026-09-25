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Bilecik'te geniş çaplı huzur uygulamasında üç aranan kişi yakalandı

Bilecik'te jandarma 18 ekip ve 52 personelle düzenlediği uygulamada 716 Türk vatandaşı, 15 yabancı ve 360 araç sorgulanırken 3 aranan kişi yakalandı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 09:48

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bilecik'te geniş çaplı huzur uygulamasında üç aranan kişi yakalandı

Bilecik'te jandarma huzur uygulaması

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyon, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde gerçekleştirildi. Uygulamada, kamu düzeninin sağlanması ve şüpheli hareketlerin tespitine yönelik kontroller yapıldı. Ekiplerin organizasyonu ve saha dağılımı sayesinde denetimler 14 farklı noktada eş zamanlı olarak yürütüldü.

uygulamanın kapsamı:

Operasyona 18 ekip ve 52 personel katıldı. Kontroller sırasında toplam 716 Türk vatandaşı ile 15 yabancı uyruklu şahıs sorgulandı; ayrıca 360 araç kontrol edildi. Yapılan saha kontrolleri, bölgedeki hareketlilik ve risk unsurlarına yönelik bir tarama görevi gördü.

sonuçlar ve işlemler:

UYAP ve saha sorgulamaları neticesinde 3 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca yakalama şerhi bulunan 1 araç yediemin otoparkına teslim edildi. Yakalanan şahıslarla ilgili adli süreçler başlatılırken, ekiplerin denetimleri bölgede güvenlik ve göçmen kaçakçılığının önlenmesine katkı sağlamaya devam edecek.

BİLECİK’TE DÜZENSİZ GÖÇ UYGULAMASINDA 3 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

BİLECİK’TE DÜZENSİZ GÖÇ UYGULAMASINDA 3 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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