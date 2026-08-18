Bilecik'te Mezit mevkisinde zincirleme çarpışma: yolcu hastaneye kaldırıldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, İnegöl-Bozüyük karayolunun Bozüyük istikameti Mezit 11 mevkiinde dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

kaza yeri ve araçlar:

Kazada yer alan araçların plaka bilgileri şu şekilde kaydedildi: 34 FYR 037, 38 DJ 466, 34 J 8726 ve 16 JFL 70. Olayın gerçekleştiği bölge, İnegöl-Bozüyük hattının Bozüyük yönünde yer alıyor.

yaralıya müdahale ve soruşturma:

Kazada, 38 DJ 466 plakalı araçta yolcu konumunda bulunan Sevim İ. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, tedavi için Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.

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