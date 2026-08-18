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Bilecik'te Mezit mevkisinde zincirleme çarpışma: yolcu hastaneye kaldırıldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesi Mezit 11 mevkiinde dört aracın karıştığı zincirleme çarpışmada bir yolcu yaralandı; ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 10:38

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bilecik'te Mezit mevkisinde zincirleme çarpışma: yolcu hastaneye kaldırıldı

Bilecik'te Mezit mevkisinde zincirleme çarpışma: yolcu hastaneye kaldırıldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, İnegöl-Bozüyük karayolunun Bozüyük istikameti Mezit 11 mevkiinde dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

kaza yeri ve araçlar:

Kazada yer alan araçların plaka bilgileri şu şekilde kaydedildi: 34 FYR 037, 38 DJ 466, 34 J 8726 ve 16 JFL 70. Olayın gerçekleştiği bölge, İnegöl-Bozüyük hattının Bozüyük yönünde yer alıyor.

yaralıya müdahale ve soruşturma:

Kazada, 38 DJ 466 plakalı araçta yolcu konumunda bulunan Sevim İ. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, tedavi için Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.

BİLECİK’TE 4 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ: 1 YARALI

BİLECİK’TE 4 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ: 1 YARALI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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