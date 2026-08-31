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Girne açıklarında arama ikinci günde: kayıp 18 kişi için deniz ve hava seferber

Girne açıklarında yaşanan feribot faciasında kayıp 18 kişiyi bulmak için başlatılan arama kurtarma çalışmaları ikinci günde deniz ve hava unsurlarıyla sürüyor.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 08:09

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Girne açıklarında arama ikinci günde: kayıp 18 kişi için deniz ve hava seferber

Girne açıklarında arama ikinci günde: kayıp 18 kişi için deniz ve hava seferber

Girne açıklarında feribotun alabora olması sonucu meydana gelen facianın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları ikinci gününde yeniden yoğunlaştı. Ekipler, kayıp 18 kişiye ulaşmak amacıyla belirlenen bölgelerde tarama gerçekleştiriyor.

arama çalışmaları ve yöntemleri:

Deniz yüzeyinde ve çevresinde sürdürülen arama faaliyetlerine havadan destek de veriliyor. Operasyonlar, deniz ve hava unsurlarının koordineli hareketiyle yürütülüyor; ekipler tarama, görsel tespit ve bölge taramalarını eş zamanlı olarak sürdürüyor.

Belirlenen öncelikli kesimlerde yüzey taraması yoğunlaştırılırken, çevre deniz sahalarında da sistematik kontroller yapılıyor. Ekipler, kayıp kişilere ulaşmak için belirlenen alanlarda ayrıntılı tarama planları uyguluyor.

bulunanlar ve operasyonun seyri:

İlk gün gerçekleştirilen çalışmalarda faciada hayatını kaybedenlerin olduğu tespit edildi. Bununla birlikte ekipler, kayıp 18 kişiyi bulmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yetkililer, arama kurtarma faaliyetlerinin hava ve deniz şartları elverdiği sürece devam edeceğini bildirdi. Operasyonlar sırasında güvenlik ve koordinasyonun öncelikli olduğu vurgulanıyor.

Arama ekipleri, tarama sonuçlarına göre bölgeleri güncelleyip yoğunluk ve yöntemlerini yeniden düzenleyerek çalışmalarını sürdüreceklerini açıkladı.

Girne’de feribot faciasında 2’nci gün: Kayıp 18 kişiyi arama çalışmaları havadan destekli...

Girne’de feribot faciasında 2’nci gün: Kayıp 18 kişiyi arama çalışmaları havadan destekli başladı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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