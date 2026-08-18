Bilecik'te yol çalışması trafikte aksamalara yol açtı, yaklaşık 3 kilometrelik kuyruk oluştu

Bilecik'te yol çalışması trafikte aksamalara yol açtı

Bilecik'te Eskişehir-Bozüyük kara yolunda devam eden yol çalışması, trafik akışında daralmaya neden oldu. Çalışma nedeniyle trafik kontrollü şekilde Eskişehir istikametine yönlendirilirken, yolun tek şeride düşmesi Bozüyük çevre yolu girişine kadar uzanan uzun araç kuyruklarına yol açtı.

çalışmanın trafiğe etkisi ve düzenleme:

Yetkililerin aldığı düzenleme kapsamında trafik, çalışma bölgesinde tek şeride indirildi ve araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı. Bu durum nedeniyle yolda yoğunluk artarken, sürücüler Bozüyük çevre yolu girişine kadar yaklaşık 3 kilometrelik kuyrukla karşılaştı.

sürücülere kısa öneriler:

Sürücülere, seyahatlerini planlarken yol çalışmasının neden olduğu gecikmeleri göz önünde bulundurmaları, trafik işaret ve yönlendirmelerine uymaları ve mümkünse alternatif güzergâh veya zamanlama tercih etmeleri tavsiye ediliyor. Ekiplerin uyarı ve yönlendirmelerine dikkat edilmesi, olası aksaklıkların azaltılmasına yardımcı olacaktır.

YOL ÇALIŞMASI UZUN ARAÇ KUYRUKLARINA NEDEN OLDU