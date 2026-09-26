Bilecik'ten annelere ve öğrencilere düzenli toplu taşıma desteği

Bilecik Belediyesi'nden annelere ve öğrencilere yönelik ulaşım kampanyası

Bilecik Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. "Anneler ve Öğrenciler İçin Ulaşım Kartı Desteği" sloganıyla hazırlanan program, kent içinde ulaşımı kolaylaştırmayı amaçlıyor.

kimler yararlanacak:

Destekten; 0-48 ay aralığında bebeği olan anneler ile 10-17 yaş arasındaki öğrenciler yararlanabilecek. Program kapsamında annelere yıllık 125 kez toplu taşıma biniş hakkı, öğrencilere ise yıllık 185 kez biniş hakkı tanınacak.

başvuru ve süreç:

Katılım şartları ve başvuru işlemleri için vatandaşlar, Bilecik Belediyesi Halk Enstitüsü'nde bulunan Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne başvuruda bulunabilecek. Başvuruların nasıl değerlendirileceği ve kartların kullanımına ilişkin detaylar müdürlük aracılığıyla duyurulacak.

Belediye yetkilileri, programın özellikle ailelerin günlük ulaşım yükünü hafifletmeyi ve öğrencilerin eğitim erişimini kolaylaştırmayı hedeflediğini belirtiyor. Sosyal desteklerin genişletilmesi uygulamanın ana hedefleri arasında yer alıyor.

BİLECİK BELEDİYESİNDEN ANNELER VE ÖĞRENCİLER İÇİN ULAŞIM KARTI DESTEĞİ