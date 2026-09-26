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Polislerden lösemiyi yenen Talha'ya moral ziyareti

Buldan polisi, iki yıl süren lösemi tedavisinin ardından okula dönen 4. sınıf öğrencisi Talha Şenen'i okulunda ziyaret edip ismi yazılı Galatasaray forması hediye etti.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 10:10

GÜNCELLEME: 26 Eylül 2026 - 10:13

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Polislerden lösemiyi yenen Talha'ya moral ziyareti

polisten okulda sürpriz ziyaret:

Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık iki yıl süren lösemi tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak yeniden eğitimine dönen Talha Şenen'i Buldan Güngör Cerit İlkokulu'nda ziyaret etti. Ziyaret, öğrencinin tedavi sürecinin ardından arkadaşları ve öğretmenleriyle yeniden buluşmasının sevincine ortak olma amacı taşıdı.

talha ile sohbet ve iyi dilekler:

Emniyet personeli Talha ile sohbet ederek geçmiş dönem için geçmiş olsun dileklerini iletti; kendisine bundan sonraki yaşamında sağlık, mutluluk ve başarı temennilerinde bulundular. Okulda gerçekleşen görüşmede, sınıf arkadaşları ve öğretmenlerin de duygusal anlar yaşadığı gözlendi.

isimli formayla moral verilmesi:

Ziyaret sırasında polis ekipleri, Talha'nın çok sevdiği takım olan Galatasarayın üzerinde ismi yazılı 10 numaralı formasını hediye etti. Bu jest, öğrencinin moralini yükseltirken okul topluluğu ve emniyet personeli arasında sıcak bir dayanışma örneği olarak kayda geçti.

Ziyaret, hem Talha hem de ailesi için destekleyici bir adım olarak değerlendirildi; emniyet ekiplerinin bu tür etkinlikleri, toplum ve kurum ilişkilerini güçlendiren anlamlı buluşmalar olarak öne çıkıyor.

BULDAN’DA YAKLAŞIK İKİ YIL SÜREN LÖSEMİ TEDAVİSİNİN ARDINDAN SAĞLIĞINA KAVUŞARAK YENİDEN OKULUNA...

BULDAN’DA YAKLAŞIK İKİ YIL SÜREN LÖSEMİ TEDAVİSİNİN ARDINDAN SAĞLIĞINA KAVUŞARAK YENİDEN OKULUNA DÖNEN 4. SINIF ÖĞRENCİSİ TALHA ŞENEN’E BULDAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNİN SÜRPRİZ YAPARAK MORAL ZİYARETİNDE BULUNDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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