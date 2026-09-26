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Bilecik'te küçükbaşlar yeni sezona koç katımıyla hazırlanıyor

Bilecik'te 4 bin 98 işletmede yetiştirilen 166 bin küçükbaş için koç katım dönemi başladı; Bozüyük'te yarışma ve ödül töreni yapıldı.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 10:08

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bilecik'te küçükbaşlar yeni sezona koç katımıyla hazırlanıyor

Koç katım töreni Bilecik'te yapıldı

Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesinde gerçekleştirilen Koç Katım Töreni'nde il genelindeki yetiştiriciler bir araya geldi. Bölge genelinde 4 bin 98 işletmede toplam 166 bin küçükbaş bulunduğu bildirildi ve yeni sezon için koç katım çalışmalarının başladığı duyuruldu.

Yarışma ve ödül töreni:

Program kapsamında düzenlenen En İyi Koç Yarışmasında dereceye giren yetiştiricilere ödülleri takdim edildi. Yapılan duanın ardından dereceye giren koçlar sembolik olarak sürülere katılarak törende önemli bir görsel ve kültürel ritüel oluşturdu.

Bölgesel üretim gücü ve destek:

Bozüyük ilçesinde 375 işletmede yaklaşık 32 bin 500 küçükbaş bulunduğu aktarılırken, törene katılan yetkililer üretimin korunması ve geliştirilmesi konusunda destek mesajı verdi. Vali Faik Oktay Sözer törende yaptığı açıklamada: "Bilecik’te 4 bin 98 işletmemizde 166 bin küçükbaş hayvanımız bulunuyor. Bu önemli üretim gücünü daha da geliştirmek için yetiştiricilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Koç katım döneminin tüm yetiştiricilerimiz için hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum." dedi.

BİLECİK VALİSİ FAİK OKTAY SÖZER (SOLDA), BOZÜYÜK İLÇESİNE BAĞLI DODURGA BELDESİNDE DÜZENLENEN KOÇ...

BİLECİK VALİSİ FAİK OKTAY SÖZER (SOLDA), BOZÜYÜK İLÇESİNE BAĞLI DODURGA BELDESİNDE DÜZENLENEN KOÇ KATIM TÖRENİ'NDE YETİŞTİRİCİLERLE BİR ARAYA GELDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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