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Kayseri'de 36 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan şüpheli operasyonla yakalandı

Kayseri polisi, 'silahla yağma' suçundan 36 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.K. (40)'ı yakalayarak cezaevine teslim etti.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 21:46

GÜNCELLEME: 12 Ekim 2026 - 21:48

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kayseri'de 36 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan şüpheli operasyonla yakalandı

Kayseri'de aranan kişi adresinde gözaltına alındı

Kayseri'de yürütülen arama ve yakalama çalışmaları sonucu, hakkında 'silahla yağma' suçundan 36 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

operasyon detayları:

Çalışmayı yürüten birim, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri oldu. Belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda aranan şahıs tespit edilip ikametinde gözaltına alındı.

tutuklama ve teslim:

Yakalanan şüphelinin kimliği A.K. (40) olarak belirlendi. İşlemleri tamamlanan A.K., ilgili mercilere teslim edilerek ceza infaz kurumuna sevk edildi.

KAYSERİ’DE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALARDA, HAKKINDA ‘SİLAHLI YAĞMA’ SUÇUNDAN 36...

KAYSERİ’DE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALARDA, HAKKINDA ‘SİLAHLI YAĞMA’ SUÇUNDAN 36 YIL 3 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS YAKALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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