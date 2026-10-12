Kayseri'de 36 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan şüpheli operasyonla yakalandı

Kayseri'de aranan kişi adresinde gözaltına alındı
Kayseri'de yürütülen arama ve yakalama çalışmaları sonucu, hakkında 'silahla yağma' suçundan 36 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.
operasyon detayları:
Çalışmayı yürüten birim, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri oldu. Belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda aranan şahıs tespit edilip ikametinde gözaltına alındı.
tutuklama ve teslim:
Yakalanan şüphelinin kimliği A.K. (40) olarak belirlendi. İşlemleri tamamlanan A.K., ilgili mercilere teslim edilerek ceza infaz kurumuna sevk edildi.
KAYSERİ’DE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALARDA, HAKKINDA ‘SİLAHLI YAĞMA’ SUÇUNDAN 36 YIL 3 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS YAKALANDI.
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