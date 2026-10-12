Aniden bastıran sağanak alt geçitleri gölete çevirdi

Bolu'da alt geçitlerde su baskını:
Bolu'da akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak, kent genelinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağışın ardından bazı noktalarda su birikintileri oluşurken, özellikle Paşaköy Mahallesi mevkiinde bulunan D-100 karayolu üzerindeki alt geçitler yağmur sularıyla doldu.
Sürücülerin karşılaştığı zorluklar:
Alt geçidi kullanmak durumunda kalan sürücüler, araçların suda ilerlemekte güçlük çektiğini ve trafikte aksamanın yaşandığını bildirdi. Biriken su, geçidin güvenli kullanımını engelleyerek ulaşım akışını yavaşlattı ve sürücülere manevra zorluğu çıkardı.
Görüntüler ve anlık etkiler:
Yağış sırasında kaydedilen görüntülerde, araçların su içinde ilerlemeye çalıştığı ve sürücülerin dikkatli hareket ettiği anlar yer aldı. Kısa sürede oluşan yoğun su birikintileri, altyapının yağış yoğunluğuna verdiği tepkileri görünür kıldı.
Yaşanan olay sürücülere tedbirli olmaları ve mümkünse alternatif güzergâhları tercih etmeleri çağrısını beraberinde getirdi.
BOLU’DA AKŞAM SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE ALT GEÇİTLER SULAR ALTINDA KALARAK ADETA GÖLETE DÖNDÜ.
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