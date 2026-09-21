Dolar 48,8110 +0,00%
Euro 56,0178 +0,11%
Bist 13.337,69 +0,40%
Altın Gram 6.878,59 -0,02%
EUR/USD 1,1480 +0,09%
Brent Petrol 97,50 +1,31%
--°

Birinci basamakta ruh sağlığına yeni bakış: aile hekimlerine intiharı önleme eğitimi

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü, 'İntiharı Önleme ve Ruh Sağlığının Desteklenmesi Eğitimi' ile aile hekimlerinin ruh sağlığı farkındalığını artırmayı amaçladı.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 14:28

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Birinci basamakta ruh sağlığına yeni bakış: aile hekimlerine intiharı önleme eğitimi

Erzurum'da aile hekimlerine yönelik intiharı önleme eğitimi

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen İntiharı Önleme ve Ruh Sağlığının Desteklenmesi Eğitimi, toplumda psikososyal iyilik halini artırmak ve birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek amacıyla verildi. İl genelinde görev yapan aile hekimleri programa katılarak ruh sağlığı yaklaşımlarına ilişkin güncel bilgiler edindi.

Eğitimin odağı ve uygulamaları:

Eğitimde, riskli grupta yer alan bireylerin erken dönemde tespit edilmesi ve bu kişilere yönelik doğru, etkili ve zamanında yaklaşım yöntemleri detaylı şekilde ele alındı. Katılımcılara kriz anı yönetimi, risk değerlendirmesi ve yönlendirme süreçlerine ilişkin teknik bilgiler sunuldu; uygulamalı yaklaşımlar ve vaka tartışmaları üzerinden pratik beceriler pekiştirildi.

Birinci basamağın güçlendirilmesi ve sürdürülebilirlik:

İl Sağlık Müdürlüğü'nün sosyal medya paylaşımında, eğitimde sunum yapan Psikolog Tuğba Yücel'in aile hekimlerinin toplum sağlığındaki stratejik rolüne vurgu yaptığı belirtildi. Yücel, "Riskli bireylere doğru yaklaşım hayat kurtarıyor" sözleriyle birinci basamaktaki farkındalığın önemini öne çıkardı.

Yetkililer, toplumun psikososyal yapısını güçlendirmeye yönelik bu tür eğitim ve saha çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. Aile hekimlerinin yetkinliğinin artırılmasının, ruh sağlığı sorunlarının erken müdahalesi ve doğru yönlendirilmesinde belirleyici olduğu vurgulandı.

ERZURUM İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ, TOPLUMDA PSİKOSOSYAL İYİLİK HALİNİN ARTIRILMASI VE BİRİNCİ BASAMAK...

ERZURUM İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ, TOPLUMDA PSİKOSOSYAL İYİLİK HALİNİN ARTIRILMASI VE BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ AMACIYLA AİLE HEKİMLERİNE YÖNELİK ÖNEMLİ BİR EĞİTİME İMZA ATTI. İL GENELİNDE GÖREV YAPAN AİLE HEKİMLERİNE, "İNTİHARI ÖNLEME VE RUH SAĞLIĞININ DESTEKLENMESİ EĞİTİMİ" VERİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

DMM'den 'Ailem Güvende' iddialarına resmi yalanlama
images

Konyaaltı'nda denize düşen kürek sörfü sporcusu Mudurnu'da defnedildi
images

çanakkale kahramanı müstecip onbaşı beyaz perdede
images

yıl dönümünde görev değişimi: adatepe polis başmüfettişi olarak ankara'ya atandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Altınözü'nde devrilen traktörün altında kalan üç kişi ekip müdahalesiyle kurtarıldı

Mudanya'da çatı tadilatında düşen işçi balkondan çıkarıldı

Muratlı'da kovalamaca traktörün polise çarpmasıyla sonlandı

Muratlı'da kuru ot yangını itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü

TREND HABERLER

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı