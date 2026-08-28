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Pendik'te eşitlik: Bandırmaspor erken öne geçti, Pendikspor yanıt verdi

Trendyol 1. Lig 4. haftasında Pendikspor ile Bandırmaspor 1-1 berabere kaldı; Badji erken gol attı, Abifade eşitledi, bir gol VAR'la iptal edildi.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 21:27

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Pendik'te eşitlik: Bandırmaspor erken öne geçti, Pendikspor yanıt verdi

Maç özeti

Trendyol 1. Lig’in 4. haftasında Pendikspor ile Bandırmaspor sahada 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma Pendik Stadı’nda oynandı ve müsabaka boyunca tempo yüksek kaldı. Erken dakikalarda Bandırmaspor’un öne geçmesi, Pendikspor’un baskılı oyununa rağmen skoru dengelemesiyle sonuçlandı.

maçtan önemli anlar:

8. dakikada Bandırmaspor kontra atağında sağ kanattan Muhammed’in içeri çevirdiği topu kontrol eden Amidou Badji dönerek vuruşunda meşin yuvarlak sağ alt köşeden ağlarla buluştu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

22. dakikada Pendikspor’un sol kanattan gelişen atakta Furkan’ın kullandığı köşe vuruşunda kaleci Akın’ın önde ıskaladığı topu Samuel Abifade kafa ile tamamladı; hakem Doğukan Yıldırım golü verdi ve skoru 1-1 yaptı.

33. dakikada Pendikspor’un baskısı sonucu Thuram’ın ağlara giden vuruşu önce ofsayt gerekçesiyle VAR uyarısı ardından iptal edildi. Bu karar maçın seyrini etkileyen önemli anlardan biri oldu.

Karşılaşmanın ilerleyen bölümlerinde her iki takım da gol arayışını sürdürdü; Pendikspor önemli pozisyonlar oluşturdu ancak Bandırmaspor savunması ve kaleci Akın bazı tehlikeleri uzaklaştırdı. İki takım da kalan sürede golü bulamayınca maç 1-1 sona erdi.

Kadrolar ve hakemler:

Hakem triosu: Doğukan Yıldırım, Mehmet Pekmezci, Haydar Avcı.

Pendikspor ilk 11: Utku Yuvakuran, Kerem Kalafat (İsmaila Manga dk. 84), Berkay Sülüngöz, Vinko Soldo, Furkan Doğan (Mirko Susak dk. 63), Mesut Özdemir, Bekir Karadeniz, Hakan Yeşil, Yekta Sönmez (Görkem Bitin dk. 71), Samuel Abifade, Thuram (Emrah Başsan dk. 84). Teknik direktör: Umut Eskiköy.

Bandırmaspor ilk 11: Akın Alkan, Ali Ülgen, Yusuf Kocatürk, Burak Bekaroğlu (Enes Çinemre dk. 76), Lucas Lima, Remi Mulumba (Kerem Dönertaş dk. 46), Emirhan Ayhan (Dame Bamba Seck dk. 33), Dean Lico, Muhammed Gümüşkaya (Emirhan Acar dk. 76), Amidou Badji (Tosin Kehinde dk. 66), Gianni Bruno. Teknik direktör: Ertuğrul Arslan.

Goller: Amidou Badji (dk. 8) (Bandırmaspor), Samuel Abifade (dk. 22) (Pendikspor). Sarı kartlar: Bekir Karadeniz, Mesut Özdemir (Pendikspor); Kerem Dönertaş, Burak Bekaroğlu, Dame Bamba Seck (Bandırmaspor).

TRENDYOL 1. LİG&#039;İN 4. HAFTASINDA PENDİKSPOR, KONUK ETTİĞİ BANDIRMASPOR İLE 1-1 BERABERE...

TRENDYOL 1. LİG'İN 4. HAFTASINDA PENDİKSPOR, KONUK ETTİĞİ BANDIRMASPOR İLE 1-1 BERABERE KALDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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