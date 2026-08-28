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Bursa jandarma komutanlığında görevde yükseliş töreni

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'nda rütbe terfi töreninde emrindeki personele rütbeleri takdim edildi; Tümgeneral Mustafa Bakçepınar tebrik etti.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 21:26

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bursa jandarma komutanlığında görevde yükseliş töreni

törenin ayrıntıları:

Bursa İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan ve bir üst rütbeye terfi eden personele yönelik rütbe terfi töreni düzenlendi. Törende, terfi eden personele yeni rütbeleri takdim edildi ve görevlerindeki yükselişleri resmî olarak ilan edildi.

komutanın hitabı:

İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Mustafa Bakçepınar, törende terfi eden personeli tebrik ederek yeni rütbelerinin hayırlı olmasını diledi. Komutan, personelin görev bilinci ve sorumluluklarına vurgu yaparak başarılarının önemine dikkat çekti.

katılımcılar ve kapanış:

Törene, il komutanı ile birlikte jandarma personeli katıldı. Program, rütbelerin takdim edilmesi ve günün anısına çekilen fotoğraflarla son buldu; törende görevde yükseliş kutlandı ve personelin emekleri taltif edildi.

İL JANDARMA KOMUTANI TÜMGENERAL MUSTAFA BAKÇEPINAR&#039;IN KONUŞMASI

İL JANDARMA KOMUTANI TÜMGENERAL MUSTAFA BAKÇEPINAR'IN KONUŞMASI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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