Bişkek'te 25. yıl zirvesi: Şanghay İşbirliği Örgütü liderleri bir araya geliyor

Bişkek, ŞİÖ'nün 25. yıl zirvesine hazır

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere çok sayıda devlet ve hükümet başkanını ağırlamaya hazırlanıyor. Zirve ve ŞİÖ+ formatlı üst düzey toplantı, kuruluşunun 25. yılında örgütün liderlerini bir araya getirecek.

Zirvenin yapılacağı mekan ve katılımcı profili:

Toplantılar, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparovun ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Sarayı Intımak Ordo yanında yer alan ve resmi açılışı 24 Ağustos'ta yapılan Irıs-Ordo Kongre Merkezinde düzenlenecek. Zirveye; Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Moğolistan Cumhurbaşkanı Uhnaagiyn Hürelsüh, Laos Cumhurbaşkanı Thongloun Sisoulith, Togo Bakanlar Konseyi Başkanı Faure Essozimna Gnassingbe ve Vietnam Cumhurbaşkanı Yardımcısı Vo Thi Anh Huan ile Mısır Başbakan Yardımcısı Hüseyin İsa ve diğer üst düzey yetkililerin katılması bekleniyor.

Türkiye ile ŞİÖ arasındaki ilişkilere bakış:

Türkiye, 6-7 Haziran 2012'de Pekin'de düzenlenen ŞİÖ Devlet Başkanları Zirvesi'nde "diyalog ortaklığı" statüsü aldı. Bu statü kapsamında Türkiye, örgütün öncelikli gündem maddeleri arasında yer alan terörizm ve sınır aşan suçlarla mücadele, enerji ve bölgesel bağlantısallık konularını yakından takip ediyor.

2017'de Türkiye, ŞİÖ Enerji Kulübü'nün dönem başkanlığını yürüterek üyeliği olmayan bir ülkenin bu görevi ilk kez üstlenmesine öncülük etti. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15-16 Eylül 2022'de Semerkant'ta düzenlenen Liderler Zirvesi'ne "özel konuk" sıfatıyla katılarak Türkiye'nin ŞİÖ toplantılarında en üst düzeyde temsil edilmesinin örneklerinden birini oluşturdu.

ŞİÖ Genel Sekreteri Nurlan Yermekbayev de 11-13 Nisan 2025 tarihlerinde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'na iştirak ederek panel konuşması yaptı. Bununla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Ağustos-1 Eylül 2025'te Dönem Başkanı Çin'in ev sahipliğinde Tianjin'de gerçekleştirilen zirveye şeref konuğu olarak katıldı ve ŞİÖ+ Genişletilmiş Oturumu'na hitap etti.

Zirvenin gündeminde bölgesel işbirliği, güvenlik, enerji ve altyapı bağlantıları gibi başlıklar öne çıkıyor; Bişkek'teki toplantı, ŞİÖ'nün kuruluşunun çeyrek yüzyılını değerlendirecek ve gelecek adımlar için çerçeve çizmeyi hedefleyecek.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesine ve ŞİÖ+ formatlı üst düzey toplantıya ev sahipliği yapacak.