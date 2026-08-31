Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden KPSS adaylarına ücretsiz iki günlük yoğun tekrar kampı

Denizli Büyükşehir Belediyesi ücretsiz KPSS kampı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) hazırlanan adaylara yönelik kapsamlı bir destek programı başlatıyor. Organizasyon, 2-3 Eylül 2026 tarihlerinde Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonunda yapılacak ve tüm KPSS adaylarına tamamen ücretsiz olarak açık olacak.

Katılımcılar ve kapsam:

Kamp, sınav öncesinde konuları pekiştirmek, eksikleri tamamlamak ve adayların sınava daha güçlü girmesini sağlamak amacıyla düzenleniyor. Etkinlik tüm KPSS adaylarının katılımına açık olup herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Program, özellikle son tekrar ihtiyacı olan adaylar için yoğun içerik sunacak.

Program ve ders dağılımı:

İki günlük program, alanında uzman eğitimciler tarafından yürütülecek. Derslerin gün ve saatleri şu şekilde planlandı:

2 Eylül Çarşamba 09.30 - 13.30: Tarih (Güven Özbek)

2 Eylül Çarşamba 14.00 - 17.30: Vatandaşlık (Zerrin Kaya)

3 Eylül Perşembe 09.30 - 13.30: Türkçe (Suna Akyol)

3 Eylül Perşembe 14.00 - 17.30: Coğrafya (Furkan Aysal)

Her ders, sınav müfredatının öncelikli konu ve soru tiplerine odaklanan yoğun tekrar oturumları şeklinde gerçekleştirilecek. Eğitimciler, kısa açıklamalar, kritik noktaların tekrarı ve sınav taktiği üzerine yönlendirmeler yapacak.

Kamp, sınav maratonu içinde son düzeltmeleri yapmak isteyen adaylar için düzenlenmiş önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Katılmak isteyen adayların belirtilen tarihlerde Mehmet Gazi Salonu'nda hazır bulunmaları yeterli olacak.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 2026 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI'NA (KPSS) HAZIRLANAN ADAYLARA YÖNELİK BÜYÜK BİR EĞİTİM DESTEĞİ SUNUYOR. SINAV ÖNCESİNDE KONULARI PEKİŞTİRMEK, EKSİKLERİNİ TAMAMLAMAK VE SINAVA DAHA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE GİRMEK İSTEYEN ADAYLAR İÇİN ÜCRETSİZ "KPSS GENEL TEKRAR KAMPI" DÜZENLENİYOR.