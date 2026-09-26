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Bodrum’da sinema nostaljisi yeniden canlandı

Bodrum Belediyesi'nin 'Bodrum’a nostalji yaşatıyoruz' etkinliği Sinema Otopark'ta başladı; 26 Eylül akşamı 1974 yapımı 'Yazık Oldu Yarınlara' gösterilecek.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 12:13

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Bodrum’da sinema nostaljisi yeniden canlandı

etkinlik açılışı ve katılımcılar:

Bodrum Belediyesi tarafından 'Bodrum’a Nostalji Yaşatıyoruz' sloganıyla düzenlenen Nostaljik Sinema Günleri, 25 Eylül Cuma akşamı Sinema Otoparkta (Tepecik Mahallesi, Gerence Sokak) başladı. Açılışta, Bodrum’da çekimleri yapılan ve ilk gösterimi 1976 yılında gerçekleştirilen 'Bodrum hakimi' filmi izleyicilerle buluştu.

Etkinlik, yerel halkın yoğun ilgisiyle karşılandı. Açılışa Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, koleksiyoner Ali Şengün, Sinema salonlarının Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Sezgin ile merhum Adil Karabağlı'nın ailesi katıldı. Adil Karabağlı'nın oğlu Mustafa Karabağlı ve torunları Adil Karabağlı ile Eser Çınar de anılara dair duygularını paylaştı.

Açılışta konuşan Başkan Mandalinci, Bodrum'u 'kültür ve turizm hazinesi' olarak tanımlayarak kent hafızasını yaşatan etkinliklerin önemine vurgu yaptı ve organizasyonun gerçekleşmesine katkı sağlayanlara teşekkür etti. Cenk Sezgin ise belediye ile yürütülen iş birliğinin yarattığı sinerjiden memnuniyet duyduğunu belirtti.

gösterimler, sergiler ve plaket töreni:

Program kapsamında, Eski Bodrum Arşivi koleksiyoneri Ali Şengün'ün koleksiyonundan seçilmiş 'Yeni Sinema' fotoğrafları ile yerel halkın arşiv fotoğrafları sergilendi. Açılış konuşmalarının ardından, organizasyona katkı sunan isimlere plaket takdim edildi.

Sinema alanında kurulan stantlarda, geçmişte açık hava sinemasında satılan ürünlerin replikaları ve nostaljik ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Çocukların gazete kâğıdından yaptıkları külahlarda sattıkları çekirdekler, bölgenin yerel gazozları ve belediyenin daha önce satışa sunduğu mandalinata ilgi gördü. Başkan Mandalinci de stantları dolaşarak çocuklardan alışveriş yaptı.

gelecek program ve film gösterimi:

Nostaljik Sinema Günleri, 26 Eylül Cumartesi akşamı saat 20.00'de devam edecek. Programda, 1974 yapımı 'Yazık Oldu Yarınlara' filmi gösterilecek; filmde Kadir İnanır, Mesut Engin, Nuray Belbüken, Aliye Rona, Nihat Ziyalan ve Semih Sezerli başrolleri paylaşıyor.

Organizatörler, etkinliğin Bodrum'un sinema geçmişini ve toplumsal belleğini canlı tutmayı amaçladığını, gösterimlerin yerel halkla buluşmaya devam edeceğini belirtti. Etkinlik, hem kent hafızasına yapılan bir saygı duruşu hem de yeni kuşaklara nostaljinin paylaşılacağı bir platform sunuyor.

&quot;BODRUM HÂKİMİ&quot; İLE NOSTALJİ DOLU GECE

"BODRUM HÂKİMİ" İLE NOSTALJİ DOLU GECE

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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