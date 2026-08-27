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Bodrum'daki toplantıda iddia edilen sözler üzerine Timothy Ash hakkında soruşturma

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bodrum'daki toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle Timothy Ash hakkında soruşturma başlattı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 17:51

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bodrum'daki toplantıda iddia edilen sözler üzerine Timothy Ash hakkında soruşturma

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İngiliz ekonomist Timothy Ash hakkında cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla resen soruşturma başlatıldı.

Soruşturmanın dayanağı:

Soruşturma, Muğla Bodrum'da düzenlenen bir finans toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik olduğu belirtilen sözler üzerine açıldı. Başsavcılık konuyla ilgili olarak resen inceleme başlattı.

Toplantı ve iddia edilen sözler:

İddiaya göre söz konusu ifadeler toplantıda dile getirildi; soruşturmanın ayrıntıları ve takibi resmi makamlarca yürütülecek. Şu aşamada soruşturma sürüyor ve kurumdan yapılacak açıklamalar bekleniyor.

İngiliz ekonomist Timothy Ash hakkında soruşturma başlatıldı

İngiliz ekonomist Timothy Ash hakkında soruşturma başlatıldı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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