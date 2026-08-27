Bodrum'daki toplantıda iddia edilen sözler üzerine Timothy Ash hakkında soruşturma

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İngiliz ekonomist Timothy Ash hakkında cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla resen soruşturma başlatıldı.

Soruşturmanın dayanağı:

Soruşturma, Muğla Bodrum'da düzenlenen bir finans toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik olduğu belirtilen sözler üzerine açıldı. Başsavcılık konuyla ilgili olarak resen inceleme başlattı.

Toplantı ve iddia edilen sözler:

İddiaya göre söz konusu ifadeler toplantıda dile getirildi; soruşturmanın ayrıntıları ve takibi resmi makamlarca yürütülecek. Şu aşamada soruşturma sürüyor ve kurumdan yapılacak açıklamalar bekleniyor.

İngiliz ekonomist Timothy Ash hakkında soruşturma başlatıldı