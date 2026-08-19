Bolu'da D-100'de çarpışma kısa süre trafiği aksattı

Olayın ayrıntıları

Bolu D-100 kara yolunun Aşağısoku Mahallesi mevkiinde saat 18.00 sıralarında gerçekleşen kazada, İstanbul yönüne giden İ.Ç. idaresindeki 14 AAZ 038 plakalı kamyon ile aynı yönde seyreden A.Y. yönetimindeki 41 EY 651 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucunda otomobilde maddi hasar meydana geldiği, olayın can kaybı veya yaralanma olmadan atlatıldığı bildirildi.

Kaza yerinde durum:

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan araçlar güvenlik çerçevesinde yol kenarına alındı ve kaza mahallinde gerekli incelemeler yapıldı. Yetkililer, kazanın ardından araçların kaldırılmasıyla bölgedeki riskin azaltıldığını belirtti.

Trafik ve müdahale:

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekiplerinin araçları yol kenarına çekmesinin ardından trafik akışı kısa sürede normale döndü. Sürücülere, kazaya karışan araçların kaldırılması sürecinde dikkatli olmaları ve trafik işaretlerine uymaları yönünde uyarılar yapıldı.

Olayla ilgili soruşturma ve tespit çalışmaları polis tarafından sürdürülüyor; kazanın kesin nedeni yetkililerin yapacağı inceleme sonrası netleşecek.

BOLU’DA, D-100 KARA YOLUNDA AYNI YÖNDE İLERLEYEN KAMYON İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA YARALANAN OLMAZKEN, OTOMOBİLDE HASAR MEYDANA GELDİ.