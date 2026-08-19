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Traktör ve su tankerleriyle müdahale Mudurnu'daki orman yangınını büyümeden durdurdu

Mudurnu Çamurluk'ta saat 21.00'de çıkan orman yangınına köylülerin traktör ve su tankerleriyle müdahalesi, kısa sürede kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 23:00

GÜNCELLEME: 19 Ağustos 2026 - 23:02

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Traktör ve su tankerleriyle müdahale Mudurnu'daki orman yangınını büyümeden durdurdu

Mudurnu'da orman yangını hızlı müdahaleyle kontrol altına alındı

Bolu’nun Mudurnu ilçesine bağlı Çamurluk köyü Büyükpınar mevkiinde saat 21.00 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgedeki gözetleme kuleleri dumanları fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi; ardından Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve arazözler hızla bölgeye sevk edildi.

İlk müdahale ve köylülerin rolü:

Yangının fark edilmesinin ardından çevredeki köy sakinleri traktör römorkları ve su tankerleriyle Büyükpınar mevkiine yöneldi. Köylülerin yaptığı hızlı ve koordineli müdahale, rüzgârın etkisiyle alevlerin yayılmasını engelledi ve profesyonel ekiplerin olay yerine ulaşana kadar zaman kazandırdı.

Söndürme ve soruşturma çalışmaları:

Orman İşletme ekiplerinin intikalinin ardından yangın kısa sürede tamamen kontrol altına alındı. Olay yerinde halen soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Yetkililer, bölgedeki gözetleme sistemleri ve yerel halkın uyanıklığının müdahalede belirleyici olduğunu vurguladı.

Olay, yerel dayanışma ve hızlı ihbarın yangınla mücadeledeki önemini bir kez daha gösterdi. Yetkililer, soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yapılacak inceleme sonuçlarına göre ek açıklama yapacaklarını bildirdi.

MUDURNU İLÇESİNDE ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN, KÖYLÜLERİN TRAKTÖR VE SU TANKERLERİYLE YAPTIĞI İLK...

MUDURNU İLÇESİNDE ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN, KÖYLÜLERİN TRAKTÖR VE SU TANKERLERİYLE YAPTIĞI İLK MÜDAHALE SAYESİNDE EKİPLER TARAFINDAN BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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