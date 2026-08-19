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Kayseri Devlet Tiyatrosu üç yılda 194 bin seyirciyle kentte yerini sağlamlaştırdı

25 Ekim 2023'te açılan Kayseri Devlet Tiyatrosu, üç sezonda 577 temsil ve 194 bin 214 izleyiciye ulaşarak yüzde 95 doluluk oranı yakaladı.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 23:01

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kayseri Devlet Tiyatrosu üç yılda 194 bin seyirciyle kentte yerini sağlamlaştırdı

Kayseri Devlet Tiyatrosu'nun üç yıllık performansı:

Kayseri'de sanatseverlerin yoğun ilgisiyle faaliyet gösteren Kayseri Devlet Tiyatrosu, 25 Ekim 2023'te perdelerini açtığı ilk gösteriminden itibaren hızlı bir ivme yakaladı. Açılışta sahnelenen William Shakespeare'in eseri olan ve Betül Gökçer tarafından yönetilen Bahar Noktası, kent protokolü ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'nın katılımıyla gerçekleşen törenle seyirciyle buluştu.

sezonlara göre temsil ve izleyici sayıları:

Tiyatro, üç sezonda toplam 577 temsil gerçekleştirerek 194 bin 214 izleyiciye ulaştı. Sezon bazında dağılım şu şekilde gerçekleşti: 2023-2024 sezonunda 163 temsil ile 65 bin 298 izleyici, 2024-2025 sezonunda 229 temsil ile 65 bin 270 izleyici, 2025-2026 sezonunda ise 185 temsil ile 63 bin 646 izleyici kaydedildi. Bu dönem boyunca oyunların ortalama doluluk oranı yaklaşık %95 seviyesinde gerçekleşti.

kuruluş süreci ve kentteki etkisi:

Kayseri Devlet Tiyatrosu'nun kurulması, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın girişimleriyle, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliği kapsamında sağlandı. Sürece, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, milletvekilleri ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un destekleri ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'nın katkıları da eşlik etti.

Kısa sürede elde edilen seyirci sayısı ve yüksek doluluk oranı, kentte tiyatroya yönelik kalıcı bir ilginin oluştuğunu gösteriyor. Her yaştan izleyicinin oyunlara olan katılımı, Kayseri Devlet Tiyatrosu'nu şehrin kültür-sanat haritasında önemli bir konuma yerleştirdi.

Üç yıllık performansını kurumsallaşma ve seyirci tabanını genişletme ekseninde sürdüren tiyatro, önümüzdeki dönemde de yeni oyunlarla perdelerini açmaya hazırlanıyor ve Kayseri'de sahne sanatlarının gelişimine katkı vermeye devam etmeyi hedefliyor.

KAYSERİ’DE SANATSEVERLERİN YOĞUN İLGİSİYLE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREN KAYSERİ DEVLET TİYATROSU, 2023...

KAYSERİ’DE SANATSEVERLERİN YOĞUN İLGİSİYLE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREN KAYSERİ DEVLET TİYATROSU, 2023 YILINDA PERDELERİNİ AÇMASINDAN BU YANA 577 TEMSİL GERÇEKLEŞTİREREK, 194 BİN 214 İZLEYİCİYE ULAŞTI. TEMSİL SAYISI VE SEYİRCİ KİTLESİNİ HER SEZON ARTIRAN TİYATRONUN DOLULUK ORANI İSE YÜZDE 95 SEVİYESİNE ULAŞTI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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