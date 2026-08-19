Adıyaman'da 'Kirveler' örgütüne eş zamanlı operasyon: beş şüpheli tutuklandı

Adıyaman merkezli operasyonda örgüt yöneticileri hedef alındı

Adıyaman'da 15 Ağustos 2026 tarihinde bir işyerinin kurşunlanmasıyla başlayan soruşturma, il merkezinde yürütülen titiz çalışma sonucunda yeni nesil organize suç yapılarından olduğu belirtilen 'Kirveler' adlı örgüte odaklandı. Soruşturmayı koordine eden Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede örgütün yöneticileri ve üyelerinin kimliklerini tespit etti.

yakalanma ve aramalara ilişkin bulgular:

Adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında örgüt yöneticileri olarak belirlenen T.K. ve M.K. ile örgüt üyeleri S.E.Ç., M.A.K. ve M.C. yer aldı. Operasyon kapsamında toplam 6 şüpheli gözaltına alındı; ikametlerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ve 10 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adı geçen beş şüpheli, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yağma ve mala zarar verme” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli D.E.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

soruşturmanın yönü ve koordinasyon:

Yapılan ön incelemelerde eylemin, yurt dışında bulunan A.K. isimli örgüt liderinden alınan talimat doğrultusunda gerçekleştirildiği tespit edildi. Olayı soruşturan birimler arasında koordinasyonun sürdüğü ve suç ve suç örgütleriyle mücadele kapsamında çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada elde edilen bulgular, soruşturmanın diğer boyutlarının aydınlatılması için adli süreçle birlikte değerlendirilmeye devam edecek.

EŞ ZAMANLI OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 6 ŞÜPHELİDEN 5’İ TUTUKLANDI.