Kayseri'de iş başvurusu reddedilen kişi park halindeki otomobili çalınca kısa sürede yakalandı

Kayseri OSB'de iş başvurusu sonrası otomobil hırsızlığı: kısa sürede yakalama

Melikgazi ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) iş başvurusu için giden Y.A. (27), başvurunun olumsuz sonuçlanmasının ardından park halindeki bir otomobili çalarak bölgeden ayrıldı. Olayın öğrenilmesiyle Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti ve kısa sürede çalışma başlattı.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, mağdur F.B. saat 14.00 civarında iş yerine gelerek aracını park etti. Akşam saat 17.45'te iş çıkışı aracının yerinde olmadığını fark eden F.B., durumu polise bildirdi. İhbar üzerine yapılan araştırmada, çalındığı bildirilen otomobilin 50 ACJ 361 plakalı Tofaş marka olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerinin yönlendirdiği çalışmalar sonucunda otomobil, Battalgazi Mahallesi Derebey Caddesi üzerinde boş bir arazide park edilmiş şekilde bulundu. Çalınan aracı kullanırken olduğu belirtilen şüpheli Y.A. ise araç park ettiği yere yakın bir ikamette yakalandı. Yakalanma sırasında kelepçe takılan Y.A.'nın polislere, 'Nezarete mi atacaksınız?' diye sorduğu ve hastalıklarını saydığı öğrenildi.

soruşturma ve mağdurun durumu:

Karakola götürülen şüpheli hakkında, çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirtilerek adli işlem başlatıldı. Ekipler tarafından bulunan araç sahibine teslim edildi. Araç sahibi F.B., polise teşekkür ederken aracın birçok yerinin kırıldığını ve ciddi masrafı olduğunu belirtti.

F.B. ifadesinde, çalan kişinin yan fabrikaya iş başvurusunda bulunduğunu, işe alınmayınca ve muhtemelen biraz alkollü olduğu gerekçesiyle fabrikadaki bazı çalışanların olayı fark edip takip ettiklerini söyledi. Ayrıca çalınan şahsın araçta bir süre oturduğunu gördüklerini ve ardından aracı çalıştırıp kaçtığını aktardı. Mağdur, çalan kişiden şikayetçi olduğunu ve gerekenin yapılmasını talep etti.

Sonuç olarak, olay yerinde hızlı müdahale ile araç sahibine teslim sağlanırken, şüpheli yakalanarak yasal süreç başlatıldı. Soruşturma sürüyor.

ÇALINAN OTOMOBİLDE İNCELEME YAPILDI