Kolombiya'da depremin bilançosu ağırlaştı: can kaybı 312 oldu

Depremin bilançosu:

10 Ağustos'ta kaydedilen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi, can kaybının 312 olduğunu; 4.611 kişinin yaralandığını ve 290 kişinin kayıp olduğunu açıkladı. Yetkililer, rakamların saha çalışmalarının ilerlemesine göre değişebileceğine dikkat çekiyor.

Hasar ve etkilenen yerleşimler:

Birim, depremin 470 yerleşim yerini etkilediğini; 277 binanın yıkıldığını, yaklaşık 30.000 evin tamamen kullanılamaz hale geldiğini ve 134.000'den fazla evin hasar gördüğünü bildirdi. Raporlar, altyapı ve konut hasarının geniş bir alanı kapsadığını gösteriyor.

Arama-kurtarma ve uluslararası yardım:

Kurumlar, ulusal ve uluslararası arama-kurtarma ekiplerinin enkazlarda kayıp kişilere ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüğünü; bugüne kadar enkazlardan 358 kişinin sağ çıkarıldığını duyurdu. Kolombiya Dışişleri Bakanlığı ise ülkeye ulaşan insani yardımların 220 tondan fazla olduğunu ve 144 uluslararası uzmanın acil müdahale çalışmalarına katıldığını aktardı.

Yetkililer, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve hasar tespit ile geçici barınma ihtiyaçlarının öncelikli olduğunu belirtiyor. Bölgedeki operasyonlar ile kayıp yakınlarına ulaşma çabaları devam ediyor.

- KOLOMBİYA’YI VURAN 7.4’LÜK DEPREMDE CAN KAYBI 312’YE YÜKSELDİ