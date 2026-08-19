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Tarkan Serbest Kütahyaspor'da yeni hedef: üçüncü şampiyonluk

Kütahyaspor, 32 yaşındaki savunma oyuncusu Tarkan Serbest'i Amed Sportif Faaliyetler ile geçen sezon TFF 1. Lig şampiyonluğu deneyimiyle kadrosuna kattı.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 23:06

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Tarkan Serbest Kütahyaspor'da yeni hedef: üçüncü şampiyonluk

Tarkan Serbest Kütahyaspor'a imza attı:

Kütahyaspor, savunmanın merkezinde ve ön libero ile merkez orta saha pozisyonlarında da görev alabilen 32 yaşındaki oyuncu Tarkan Serbest ile sözleşme imzaladı. Serbest, geçen sezon Amed Sportif Faaliyetler formasıyla TFF 1. Lig şampiyonluğu yaşadı; yönetimle yapılan görüşmelerin ardından transfer resmiyet kazandı.

transfer süreci ve ilk sözleri:

İmza töreni sonrası konuşan Serbest, kulübe katılmaktan dolayı memnuniyetini dile getirdi. Başkanın transfer sürecinde kendisine büyük destek verdiğini vurgulayan futbolcu, takımla kısa sürede antrenmanlara başlayacağını söyledi. Serbest, "Gerçekten çok mutluyum Kütahyaspor’a transfer olduğum için. Buradan başkanıma da teşekkür etmek istiyorum. Her konuda yardımcı oldu ve destek çıktı. Heyecanlıyım. Hocamla da biraz önce görüştüm. Beni kampa bekliyor. Bugün bir antrenman daha yapacağımı söyledi. Mutluyum, heyecanlıyım. Takım arkadaşlarımı gerçekten çok sabırsızlıkla bekliyorum. Tanışmak istiyorum. Bir an önce de lig başlasın" ifadelerini kullandı.

kariyer, geçmiş şampiyonluklar ve hedefler:

1994 doğumlu olan Serbest, Viyana’da yetişti ve futbola Avusturya’da başladı. Yaklaşık 15 yıl süren Viyana dönemi sırasında altyapı, akademi ve ikinci takım düzeylerinde forma giyen oyuncu, profesyonel kariyerinde ayrıca Avrupa Ligi deneyimi yaşadığını aktardı. Türkiye’ye geldikten sonra Kasımpaşa formasıyla 5 sezon Süper Lig tecrübesi edindi.

Serbest kariyerindeki şampiyonluklara dair, "Göztepe’de PTT Ligi’nde şampiyon olduk. Ondan sonra Kocaelispor’da yine PTT Ligi şampiyonluğu yaşadık. Geçen sene de Amedspor’da yine şampiyon olduk" diyerek geçmiş başarılarını hatırlattı ve Kütahyaspor’a geliş amacını netleştirdi: "Hedefimiz zaten şampiyonluk."

kulüp projesi ve takım ruhu:

Serbest, Kütahyaspor’un tesisleşme ve altyapıya verdiği önemi transfer kararında belirleyici bulduğunu belirtti: "Projeyi dinledim. Gerçekten çok güzel bir proje. Tesis yeni yapılıyor. Kütahyaspor altyapıya çok önem veriyor. Benim için de gerçekten çok önemli bir şey."

Şampiyonluğun anahtarını ise takım içi birliktelik ve inanç olarak tanımlayan oyuncu, "Şampiyonluğun sırrı bence en önemlisi aile olmak ve inanmak. Bunu saha içi ve saha dışında göstermemiz lazım. Tabii ki mücadele yüzde 100 olmalı" sözleriyle hedefe ulaşmak için gereken tutumu özetledi. Serbest, Kütahyaspor’dan gelen ilk teklif sonrası projenin ikna edici olduğunu ve kulübü doğru tercih olarak gördüğünü de ekledi: "İyi ki de buraya geldim. Çünkü kafamda hiçbir soru işareti yok. Bütün soru işaretleri kalktı. Şu an zaten antrenmana bir an önce katılmak ve takım için hazır olmak istiyorum."

KÜTAHYASPOR, ŞAMPİYONLUK APOLETLİ TARKAN SERBEST’İ KADROSUNA KATTI

KÜTAHYASPOR, ŞAMPİYONLUK APOLETLİ TARKAN SERBEST’İ KADROSUNA KATTI

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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