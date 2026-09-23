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Bolu'da otoyol gişelerinde menşei belirsiz 650 kilo midye imha edildi

Bolu Dağı jandarma ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Abant otoyol gişelerinde 18 kovada taşınan menşei belirsiz 650 kilo midyeyi ele geçirip imha etti.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 12:13

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bolu'da otoyol gişelerinde menşei belirsiz 650 kilo midye imha edildi

Denetim ve ele geçirme:

Bolu Dağı Jandarma Karakol Komutanlığı ile Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Abant Otoyol gişelerinde ortak denetim gerçekleştirdi. Kontroller sırasında araçlarda yapılan aramada 18 kova içinde taşınan yaklaşık 650 kilo midye tespit edildi.

midyelerin durumu ve imha işlemi:

Yapılan incelemede midyelerin menşeinin belirsiz olduğu ve taşıma koşullarının hijyenik olmadığı, ayrıca ürünlerin bozulduğu belirlendi. Nakil belgesi bulunmayan ve uygun olmayan şartlarda taşınan midyeler, ekiplerin gözetiminde imha edildi.

sorumluluk ve yaptırım:

Olayla ilgili olarak sorumlu kişi hakkında idari para cezası uygulandı.

BOLU’DA JANDARMA EKİPLERİNİN DENETİMİNDE, 18 KOVADA YAKLAŞIK 650 KİLO MENŞEİ BELİRSİZ VE BOZULMUŞ...

BOLU’DA JANDARMA EKİPLERİNİN DENETİMİNDE, 18 KOVADA YAKLAŞIK 650 KİLO MENŞEİ BELİRSİZ VE BOZULMUŞ MİDYE ELE GEÇİRİLDİ. MİDYELER İMHA EDİLİRKEN, SORUMLU KİŞİYE İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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