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Sandıklı'da okul çevrelerinde huzur için motosiklet denetimi

Sandıklı'da okul çevrelerinde yapılan denetimde, 2 plakasız motosiklet ile egzozu sökülmüş ve katlanır plakalı 1 araç trafikten men edildi.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 13:00

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Sandıklı'da okul çevrelerinde huzur için motosiklet denetimi

Sandıklı'da okul çevrelerinde huzur için motosiklet denetimi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, öğrencilerin güvenliğini sağlamak ve okul çevrelerinde huzuru korumak amacıyla motosiklet denetimi yapıldı. Denetimler trafik ekipleri tarafından planlı şekilde gerçekleştirildi.

denetimde tespit edilenler:

İlçede yürütülen kontrollerde 2 plakasız motosiklet ile egzoz sistemi sökülmüş ve katlanır plaka sistemi bulunan 1 motosiklet tespit edildi. Tespit edilen motosikletler hakkında gerekli cezai işlemler uygulandı, araçlar trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.

kaymakamlıktan açıklama:

Sandıklı Kaymakamlığı yaptığı açıklamada, öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla okul çevrelerindeki denetim ve kontrollerin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

AFYONKARAHİSAR’IN SANDIKLI İLÇESİNDE ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI VE OKUL ÇEVRELERİNDE...

AFYONKARAHİSAR’IN SANDIKLI İLÇESİNDE ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI VE OKUL ÇEVRELERİNDE HUZUR ORTAMININ KORUNMASI AMACIYLA MOTOSİKLETLERE YÖNELİK DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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