Bolvadin'de arkadan çarpmayla sürüklenen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, Bolvadin - Çay karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında Murat Kırbaş (36) yaşamını yitirdi. Edinilen bilgilere göre, Kırbaş idaresindeki otomobil tırın arkasına çarptı ve çarpışmanın şiddetiyle araç tırın arkasında uzun bir mesafe sürüklendi.

Kaza ve müdahale:

Kaza sırasında tırı A.K. yönetiyordu; tırın plakası 42 AGL 760, otomobilin plakası ise 34 DF 5278 olarak kaydedildi. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yaklaşık 100 metre boyunca sürüklendikten sonra durabildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Bolvadin Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Murat Kırbaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Araç içinde sıkışan Kırbaş'ın cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin hummalı çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Soruşturma ve sonrası:

Yapılan incelemelerin ardından vefat eden sürücünün cenazesi Bolvadin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazanın oluş nedenine ilişkin net bilgiye ulaşılamadı; olayla ilgili olarak savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. Olayla ilgili kayıtlar ve plakalar resmi yetkililerce tutanak altına alındı.

BOLVADİN İLÇESİNDE OTOMOBİLİN ÖNÜNDE SEYREDEN TIRA ARKADAN ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN FECİ TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ.