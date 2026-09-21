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Bolvadin'de eğitimde dijital dönüşüm vurgusu: MEBİ etkin kullanılmalı

Mehmet Ali Keleş, Alparslan Ortaokulu ziyaretinde MEBİ platformunun etkin kullanımıyla öğrenci başarısının artırılmasını vurguladı.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 12:02

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Bolvadin'de eğitimde dijital dönüşüm vurgusu: MEBİ etkin kullanılmalı

Okul ziyareti ve gündem

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, haftanın ilk günü Alparslan Ortaokulu'nu ziyaret ederek İstiklal Marşı törenine katıldı. Törenin ardından okul idarecileri, öğretmenler ve öğrencilerle bir araya gelerek yeni eğitim-öğretim dönemi süreçleri ve yürütülen çalışmalar hakkında sohbet etti.

MEBİ platformunun önemi:

Ziyarette Millî Eğitim Bakanlığı Bireysel Öğrenme Platformu (MEBİ)'nin etkin kullanımına dikkat çeken Keleş, platformun okullarda aktif şekilde uygulanmasının akademik başarıyı destekleyeceğini belirtti. Keleş, dijital araçların eğitsel içerikle bütünleşerek öğrenciye ulaşmasının ve öğretim süreçlerini güçlendirmesinin öncelikli hedef olduğunu ifade etti.

Öğretmenlerle iletişim ve takip:

Öğretmenler odasında eğitim neferleriyle buluşan Keleş, öğretmenlerin görüş, talep ve önerilerini tek tek dinledi. Bu geri bildirimlerin uygulamadaki eksiklerin giderilmesine ve yürütülen projelerin iyileştirilmesine katkı sağlayacağı vurgulandı. Ayrıca öğretmen ve okul yönetimine emekleri için teşekkür edildi.

Keleş, öğrencilerin geleceğe daha güçlü hazırlanması adına yapılan her çalışmanın takipçisi olduklarını belirtti ve okul yönetimleriyle iş birliğinin önemine işaret etti. Toplantıda, MEBİ başta olmak üzere yürütülen projelerin düzenli izlenmesi ve öğretmen desteğinin sürekliliğinin sağlanması konuları ön plana çıktı.

Genel değerlendirmede, dijital platformların etkili kullanımının yanı sıra öğretmenlerin saha deneyimlerinin dikkate alınmasının, hem öğrenci başarısını artırmada hem de eğitimde sürdürülebilir iyileşmeler sağlamada belirleyici olduğu kaydedildi.

AFYONKARAHİSAR BOLVADİN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ MEHMET ALİ KELEŞ, MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI...

AFYONKARAHİSAR BOLVADİN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ MEHMET ALİ KELEŞ, MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİREYSEL ÖĞRENME PLATFORMU (MEBİ) PLATFORMUNUN ETKİN KULLANIMININ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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