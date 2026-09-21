Bursa hayvanat bahçesinde Virginia'nın 100. günü coşkusu

Virginia'nın doğumu ve koruma programı:

Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde 100 gün önce dünyaya gelen Virginia, kısa sürede ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Yavru, Türkiye'de doğan tek Sibirya (Amur) kaplanı olarak kayda geçti ve Sibirya kaplanlarının neslini korumaya yönelik yürütülen üretim programının bir ürünü olarak Victor ve Zeya'nın yavrusu olarak isimlendirildi.

Bursa Hayvanat Bahçesi, 1998 yılından bu yana hizmet veriyor; 206 bin metrekarelik alanda 123 farklı türden yaklaşık bin hayvana ev sahipliği yapıyor. Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği (EAZA) üyesi olan yerleşke, yılda yaklaşık 800 bin yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor.

Kaza ve tedavi süreci:

Virginia oyun sırasında ayağını kırarak talihsiz bir kaza geçirdi. Olayın ardından, Bursa Hayvanat Bahçesi bünyesindeki uzman veteriner hekimler ile Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi uzmanları iş birliğiyle vakit kaybetmeden müdahale edildi. Uygulanan klinik müdahaleler ve bakım titizlikle yürütüldü.

Uzman ekipler tarafından yakından izlenen yavru kaplan, uygulanan tedaviye olumlu yanıt verdi. Tedavi ve rehabilitasyon sürecindeki ilerleme sayesinde sağlık durumu düzelen Virginia için 100. günü, kendisine özel hazırlanan bir pasta ile kutlandı.

Yetkililerin değerlendirmesi:

Büyükşehir Belediyesi’nin geçmiş dönem başkanı ve Hayvanat Bahçesi Koordinatörü Erdem Saker, Amur kaplanı yavrusunun dünyaya gelmesinin hayvanat bahçesi için mutluluk verici olduğunu belirtti ve yavrunun sağlıklı gelişimi için hekimlerin titizlikle çalıştığını vurguladı. Veteriner Hekim Mustafa Ömer Üküm ise Virginia'nın ülkemizde doğan tek Amur kaplanı olduğunu hatırlatarak kazanın ardından gerekli klinik tedavilerin yapıldığını ve 100. günün kutlandığını ifade etti.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAYVANAT BAHÇESİ’NDE 100 GÜN ÖNCE DÜNYAYA GÖZLERİNİ AÇAN VE TÜRKİYE’DE DOĞAN TEK SİBİRYA (AMUR) KAPLANI OLAN ‘VİRGİNİA’, KISA SÜREDE ZİYARETÇİLERİN İLGİ ODAĞI OLDU.