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Bor'daki geri dönüşüm fabrikası davasında karar: iki sanık hapis, biri beraat

Bor'da geri dönüşüm fabrikasında 14 yaşındaki Abdurrahman Özkul'un ölümüne ilişkin davada mahkeme, üç sanıktan iki kişiye hapis, birine beraat verdi.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 13:05

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bor'daki geri dönüşüm fabrikası davasında karar: iki sanık hapis, biri beraat

Mahkeme hükmü ve verilen cezalar

Bor 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, 15 Nisan 2025 tarihinde Bor Karma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasında yaşanan kazada hayatını kaybeden 14 yaşındaki Abdurrahman Özkul'un ölümüyle ilgili dava karar bağlandı. Mahkeme, yargılanan üç sanıktan birinin beraatine, diğer iki sanığın ise hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Sanıklardan I.Y.A. hakkında mahkeme 5 yıl 6 ay 20 gün, E.Y. hakkında ise 4 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Diğer sanık hakkında mahkeme, “bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme” suçundan beraat kararı verdi.

Dava süreci ve bilirkişi raporu:

Dava yedi duruşma boyunca izlendi; soruşturma ve kovuşturma aşamasında çok sayıda sanık ve tanık beyanı dosyaya girerken, son olarak hazırlanan bilirkişi raporu da mahkeme kayıtlarına geçti. Kaza tutanaklarına göre Özkul, fabrikada plastik malzemeleri makineye attığı sırada kolunu makineye kaptırarak ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti.

Dernek açıklamaları ve sonraki adımlar:

Davayı başından beri takip eden UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği temsilcileri ve gönüllü avukatlar karar duruşmasının ardından açıklama yaptı. UCİM Hukuk Koordinatörü Avukat Orpen Nergiz, derneğin dosyayı yedinci celsedir takip ettiğini, dosyaya çok sayıda beyan ve bilirkişi raporunun girdiğini belirtti. UCİM gönüllü avukatlarından Avukat Esma Nur Koçak ise hükmün ayrıntılarını paylaşarak verilen kararın henüz kesinleşmediğini ve tarafların karara karşı istinaf yoluna başvurabileceğini söyledi.

Mahkeme tarafından verilen karar, işyeri sorumluluğu ve çocuk işçiliğinin önlenmesine ilişkin hukukî ve toplumsal yönden takip edilmeye devam edecek.

NİĞDE BOR ADALET SARAYI

NİĞDE BOR ADALET SARAYI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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