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Erzincan'da asayiş gündemi: okul güvenliği ve rehberlik ön plana çıktı

Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında yapılan toplantıda kentte güvenlik ve asayiş ele alındı; öncelik okul güvenliği ve emniyet personelinin rehberliği oldu.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 13:49

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Erzincan'da asayiş gündemi: okul güvenliği ve rehberlik ön plana çıktı

Erzincan'da güvenlik ve asayiş toplantısı yapıldı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında düzenlenen toplantıya İl Emniyet Müdürü Esat Feryadi Doköz, vali yardımcısı, emniyet müdür yardımcıları ve şube müdürleri katıldı. Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen görüşmede kent genelindeki güvenlik ve asayiş meseleleri kapsamlı şekilde ele alındı.

Toplantının öncelikleri:

Toplantıda özellikle okulların güvenliği ile ilgili konulara geniş yer verildi. Katılımcılar, eğitim kurumlarının emniyeti ve öğrencilerin güvenliğinin sağlanmasının öncelikli bir hedef olduğu konusunda mutabık kaldı ve bu alandaki tedbirlerin önemine vurgu yapıldı.

Aynı zamanda emniyet mensuplarının vatandaşlarla kuracağı iletişim ve rehberlik rolü de toplantıda öne çıkan konular arasında yer aldı. Katılımcılar, toplumsal güveni destekleyecek profesyonel yaklaşımın altını çizdi.

Valinin değerlendirmesi ve teşekkür:

Vali Hamza Aydoğdu, kentte huzur ve güven ortamının sürdürülmesi için görev yapan emniyet teşkilatı personeline teşekkür etti. Aydoğdu, çalışmalarında başarı dileyerek kurumlar arası koordinasyonun ve sahadaki etkinliğin önemine dikkat çekti.

Toplantı, kent genelindeki asayiş konularının düzenli takibi ve ilgili birimler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerin ardından sona erdi.

ERZİNCAN&#039;DA GÜVENLİK VE ASAYİŞ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ERZİNCAN'DA GÜVENLİK VE ASAYİŞ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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