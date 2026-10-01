Erzincan'da asayiş gündemi: okul güvenliği ve rehberlik ön plana çıktı

Erzincan'da güvenlik ve asayiş toplantısı yapıldı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında düzenlenen toplantıya İl Emniyet Müdürü Esat Feryadi Doköz, vali yardımcısı, emniyet müdür yardımcıları ve şube müdürleri katıldı. Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen görüşmede kent genelindeki güvenlik ve asayiş meseleleri kapsamlı şekilde ele alındı.

Toplantının öncelikleri:

Toplantıda özellikle okulların güvenliği ile ilgili konulara geniş yer verildi. Katılımcılar, eğitim kurumlarının emniyeti ve öğrencilerin güvenliğinin sağlanmasının öncelikli bir hedef olduğu konusunda mutabık kaldı ve bu alandaki tedbirlerin önemine vurgu yapıldı.

Aynı zamanda emniyet mensuplarının vatandaşlarla kuracağı iletişim ve rehberlik rolü de toplantıda öne çıkan konular arasında yer aldı. Katılımcılar, toplumsal güveni destekleyecek profesyonel yaklaşımın altını çizdi.

Valinin değerlendirmesi ve teşekkür:

Vali Hamza Aydoğdu, kentte huzur ve güven ortamının sürdürülmesi için görev yapan emniyet teşkilatı personeline teşekkür etti. Aydoğdu, çalışmalarında başarı dileyerek kurumlar arası koordinasyonun ve sahadaki etkinliğin önemine dikkat çekti.

Toplantı, kent genelindeki asayiş konularının düzenli takibi ve ilgili birimler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerin ardından sona erdi.

ERZİNCAN'DA GÜVENLİK VE ASAYİŞ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ