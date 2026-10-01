Erzincan'da güvenlik hattı güçlendiriliyor

güvenlik ve asayiş toplantısı yapıldı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Can Altundarak, vali yardımcısı, jandarma komutan yardımcıları ve şube müdürlerinin katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda bir toplantı gerçekleştirildi.

ele alınan gündem maddeleri:

Toplantıda kent genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar ayrıntılı şekilde değerlendirildi. Terörle mücadele, kaçakçılık, uyuşturucu ile mücadele, siber suçlar ve trafik güvenliği kapsamında alınan tedbirler ile sahada yürütülen uygulamalar masaya yatırıldı.

valinin değerlendirmesi ve teşekkür:

Vali Aydoğdu, Erzincan'daki güvenlik ve huzur çalışmalarının 7 gün 24 saat esasına göre takip edildiğini vurguladı. Ayrıca görevlerini mesai mefhumu gözetmeksizin sürdüren jandarma teşkilatı personeline teşekkür etti.

ERZİNCAN'DA GÜVENLİK VE ASAYİŞ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ