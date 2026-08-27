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Boşanma görüşmesi Sümer Park'ta ölümle sonuçlandı

Diyarbakır'da Sümer Park'ta E.A. ile eşi Sultan Akdemir arasında çıkan kavga sonucu Akdemir tabancayla vurularak hayatını kaybetti; şüpheli E.A. tutuklandı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 18:11

GÜNCELLEME: 27 Ağustos 2026 - 18:17

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Boşanma görüşmesi Sümer Park'ta ölümle sonuçlandı

Olayın gelişimi:

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, İstasyon Caddesi'ndeki Sümer Park'ta meydana gelen olayda, boşanma aşamasında olduğu bildirilen E.A. (30) ile eşi Sultan Akdemir (33) arasında görüşme sırasında tartışma çıktı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre E.A., eşinin kucağında bulunan kızını almaya çalıştı; buna direnen Akdemir'in vurulduğu, olay yerinde sağlık ekiplerine haber verildiği öğrenildi.

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sultan Akdemir, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Soruşturma ve tutuklama:

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Olayın ardından E.A. gözaltına alındı; emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmek" suçundan tutuklanma kararı verildi.

Aile ve olayın bağlamı:

Soruşturma, olayın geçtiği yer ve zaman ile tanık beyanları doğrultusunda sürdürülüyor. Yetkililer, olayın boşanma sürecindeki karşılaşma sırasında çıktığını; mağdurun olay yerinden hastaneye kaldırıldığını ve hayatını kaybettiğini bildirdi. Tutuklama kararıyla birlikte adli işlemler devam ediyor.

OLAY ANI (ARŞİV)

OLAY ANI (ARŞİV)

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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