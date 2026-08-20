Boyabat kara yolunda piliç yüklü kamyonetin kaputu alev aldı

Sinop-Boyabat kara yolunda, özel bir firmaya ait piliç nakliye kamyoneti seyir halindeyken kaput bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

müdahale ve güvenlik önlemleri:

Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve trafik jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, trafik ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı.

inceleme sürüyor:

Olayla ilgili ayrıntılar ve yangının çıkış nedenine ilişkin resmi ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

SİNOP-BOYABAT KARAYOLU'NDA SEYİR HALİNDEKİ ÖZEL BİR FİRMAYA AİT TAVUK NAKLİYE KAMYONETİ, SEYİR HALİNDEYKEN YANDI.