Boyabat kara yolunda piliç yüklü kamyonetin kaputu alev aldı
Sinop-Boyabat kara yolunda, özel bir firmaya ait piliç nakliye kamyoneti seyir halindeyken kaput bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
müdahale ve güvenlik önlemleri:
Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve trafik jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, trafik ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı.
inceleme sürüyor:
Olayla ilgili ayrıntılar ve yangının çıkış nedenine ilişkin resmi ekipler tarafından inceleme başlatıldı.
SİNOP-BOYABAT KARAYOLU'NDA SEYİR HALİNDEKİ ÖZEL BİR FİRMAYA AİT TAVUK NAKLİYE KAMYONETİ, SEYİR HALİNDEYKEN YANDI.
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