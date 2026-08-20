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Boyabat kara yolunda piliç yüklü kamyonetin kaputu alev aldı

Sinop-Boyabat kara yolunda piliç yüklü bir kamyonetin kaputunda seyir halindeyken yangın çıktı; itfaiye, sağlık ve trafik jandarması bölgeye sevk edildi.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 12:43

GÜNCELLEME: 20 Ağustos 2026 - 12:45

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Boyabat kara yolunda piliç yüklü kamyonetin kaputu alev aldı

Boyabat kara yolunda piliç yüklü kamyonetin kaputu alev aldı

Sinop-Boyabat kara yolunda, özel bir firmaya ait piliç nakliye kamyoneti seyir halindeyken kaput bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

müdahale ve güvenlik önlemleri:

Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve trafik jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, trafik ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı.

inceleme sürüyor:

Olayla ilgili ayrıntılar ve yangının çıkış nedenine ilişkin resmi ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

SİNOP-BOYABAT KARAYOLU&#039;NDA SEYİR HALİNDEKİ ÖZEL BİR FİRMAYA AİT TAVUK NAKLİYE KAMYONETİ, SEYİR...

SİNOP-BOYABAT KARAYOLU'NDA SEYİR HALİNDEKİ ÖZEL BİR FİRMAYA AİT TAVUK NAKLİYE KAMYONETİ, SEYİR HALİNDEYKEN YANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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