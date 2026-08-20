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Annesinin evliliğini kabullenemeyen 15 yaşındaki çocuğun saldırısı can aldı

Sakarya Serdivan'da A.Y.F. (15), annesinin 20 gün önce evlendiği Aziz Dönmez'i boynundan silahla vurarak ağır yaraladı; Dönmez hastanede öldü.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 13:36

GÜNCELLEME: 20 Ağustos 2026 - 13:50

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Annesinin evliliğini kabullenemeyen 15 yaşındaki çocuğun saldırısı can aldı

olayın detayları:

Sakarya'nın Serdivan ilçesi Hamitabat Mahallesi Uludağ Sokak üzerinde bulunan bir binanın teras katındaki yatak odasında meydana gelen olayda, A.Y.F. (15), yaklaşık 20 gün önce annesiyle evlenen Aziz Dönmez (45)'i boynundan silahla vurdu. Ağır yaralanan Dönmez için olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi; olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Özel Adatıp Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Dönmez hayatını kaybetti.

aile ve düğün geçmişi:

Aziz Dönmez'in 31 Temmuz tarihinde düzenlenen düğünle dünya evine girdiği, geride düğününde yakınlarıyla çekilen görüntülerinin kaldığı belirtildi.

soruşturma ve gözaltı:

Olayın ardından kaçan şüpheli A.Y.F. (15), polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin, annesinin Aziz Dönmez ile evlenmesini kabullenemediği gerekçesiyle olayı gerçekleştirdiğinin öne sürüldüğü ifade edildi. Olayla ilgili adli işlemler ve incelemeler devam ediyor.

DÖNMEZ&#039;DEN GERİYE İSE DÜĞÜNÜNDE YAKINLARIYLA BİRLİKTE ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER KALDI.

DÖNMEZ'DEN GERİYE İSE DÜĞÜNÜNDE YAKINLARIYLA BİRLİKTE ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER KALDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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