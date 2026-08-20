Sokakta yavru kedilere annelik eden köpeğin sıcak dostluğu

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde sıra dışı annelik:

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Yeşilköy köyünde yaşayanlar, bir köpeğin yavru kedilere gösterdiği ilginç ve iç ısıtan davranışı konuşuyor. Köpek, sokakta karşılaşılan yavru kedileri sahiplenerek onlara bakıyor ve ihtiyaçlarını gideriyor.

Davranışın ayrıntıları:

Görenlerin aktardığına göre anne köpek, yavru kedilere yemek ve barınak sağlamanın yanı sıra onları emzirerek besliyor. Bu yakınlık hem kediler hem de köpek için fiziksel bir güvence oluştururken, çevredekilerin de dikkatini çekiyor. Durum, köy sakinleri tarafından fotoğraflanıp paylaşıldı ve ilgi topladı.

Toplumsal yankısı ve mesajı:

Olay, hayvanlar arasındaki beklenmedik dayanışmanın sembolü olarak değerlendiriliyor. Köpeğin davranışı, sokak hayvanlarına karşı şefkatin önemini hatırlatıyor; köyde yaşayanlar ise koruma ve besleme konusunda örnek bir tutum sergilenmesinden memnuniyet duyuyor. Yetkililer ya da kuruluşlarla ilgili bilgi paylaşılmasa da, görüntüler izleyenlerin içini ısıttı ve yerel toplum içinde olumlu bir etki yarattı.

Yeşilköy sakinleri, bu tür anların insanlara empati ve sorumluluk duygusu aşılayabileceğini belirtiyor. Olayın detayları fotoğraf ve gözlemlerle sınırlı kalırken, anne köpeğin yavru kedilere sunduğu bakım kısa sürede çevrede konuşulan hayvan hikâyelerinden biri haline geldi.

ÇANAKKALE’NİN BAYRAMİÇ İLÇESİNDE ANNE KÖPEK YAVRU KEDİLERİ EMZİRDİ.