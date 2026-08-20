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Gecenin sessizliğini bozan alacak tartışması: Sur'da silahlı çatışmada iki kişi öldü

Diyarbakır Sur'da bir işletmede çıkan alacak-verecek tartışması silahlı kavgaya döndü; ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 13:37

GÜNCELLEME: 20 Ağustos 2026 - 13:42

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Gecenin sessizliğini bozan alacak tartışması: Sur'da silahlı çatışmada iki kişi öldü

Olayın seyri:

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, eski Mardin yolu üzerindeki bir işletmede dün gece saatlerinde iki taraf arasında başlayan sözlü tartışma, iddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olay sırasında çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk kontrollerinde bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralıların sevk ve durumu:

Kavgada yaralanan kişilerden hastanelere sevk edilenlerin sayısı toplam 6 olarak bildirildi; bu kişiler Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi ile Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Yapılan müdahaleler sonucunda, bugün sabah saatlerinde ağır yaralılardan biri kurtarılamadı. Böylece can kaybı 2'ye yükselirken, şu anda hastanelerde tedavi gören 5 kişinin sağlık durumlarının takibi sürüyor.

Soruşturma devam ediyor:

Olayla ilgili başlatılan incelemelerin sürdüğü ve polis ekiplerinin olayın tüm yönlerini araştırdığı öğrenildi.

DİYARBAKIR’IN SUR İLÇESİNDE İKİ TARAF ARASINDA ALACAK VERECEK MESELESİ NEDENİ İLE ÇIKAN SİLAHLI...

DİYARBAKIR’IN SUR İLÇESİNDE İKİ TARAF ARASINDA ALACAK VERECEK MESELESİ NEDENİ İLE ÇIKAN SİLAHLI KAVGADA 2 KİŞİ ÖLDÜ, 2’Sİ AĞIR 5 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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