Kuyudan umut çıktı: itfaiyenin 5 saatlik yavru kedi kurtarma operasyonu

Kısa özet

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde günlerdir duyulan miyavlama sesini takip eden bir vatandaş, kaynağın bahçedeki sondaj kuyusu olduğunu fark etti. Yapılan ihbar üzerine adrese sevk edilen ekipler yavru kediyi yaklaşık 30 metre derinlikte mahsur halde buldu.

olay yeri ve tespit:

Olay, dün akşam Güzeloba Mahallesi 2291 Sokak üzerindeki bir apartmanda gerçekleşti. Vatandaşın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı bildirim sonrası bölgeye yönlendirilen ekipler, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı kurtarma ekibi olarak müdahale etti. Arama sırasında ekipler, enkaz altında arama ve görüntüleme amaçlı kullanılan Searchcam cihazı ile sondaj borusu içinde inceleme yaptı ve yavru kedinin çatıya ulaşamayacak şekilde sıkıştığını tespit etti.

operasyon ve kurtarma süreci:

Girişi dar ve yaklaşık 30 metre derinlikte olan sondaj kuyusundan cana zarar gelmeden çıkarma amacıyla itfaiye ekipleri hassas bir kurtarma planı uyguladı. Kuyudaki kullanım dışı boruyu tıkayan, kesilerek topak hâline gelmiş bir kablo bulundu; ekipler bu kabloyu güvenli bir düzenek kurmak için değerlendirmeye karar verdi. Hazırlanan ipli düzenek kabloya geçirildi ve kurtarma aracındaki vinç yardımıyla kontrollü bir yükseltme gerçekleştirildi.

Operasyon boyunca ekipler kedinin durumunu görüntüleyerek, panik ya da ek baskı yaratmamak için adımlarını yavaş ve hesaplanmış şekilde attı. Kurtarma yaklaşık 5 saat sürdü; sonunda yavru kedi sondaj kuyusundan çıkarıldı.

ilk müdahale ve sonraki adımlar:

Çıkartıldıktan sonra ıslak ve bitkin olduğu gözlenen yavru kediye itfaiye ekipleri su ve mama vererek ilk müdahaleyi yaptı. Ardından durumunun daha kapsamlı değerlendirilmesi için kedi, ekiplerce bir veteriner kliniğine götürülerek tedavi altına alındı. Olay, ekiplerin sabırlı ve koordineli çalışması sayesinde can kaybı olmadan sonlandı.

Vatandaşların çevresinde şüpheli ya da tehlikeli yapılara karşı dikkatli olması ve böyle durumlarda profesyonel yardım çağırmasının önemini gösteren kurtarma, ekiplerin doğru ekipman ve yöntem seçimiyle kısa sürede sonuca ulaşmasının örneği oldu.

ANTALYA’DA EV SAHİBİNİN GÜNLERDİR BAHÇESİN GELEN KEDİ SESİNİ FARK ETMESİ İLE 30 METRELİK SONDAJ KUYUSUNA DÜŞEREK MAHSUR KALAN YAVRU KEDİ İTFAİYENİN FİLM GİBİ OPERASYONU İLE KURTARILDI.