Bafra'da aranan şüpheli jandarmanın çalışmasıyla cezaevine gönderildi

Bafra'da yakalama operasyonu:

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri araştırma kapsamında ilçede yaptıkları çalışmada hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişiyi tespit etti.

aranan suç ve ceza:

Tespit edilen şahsın, 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan hüküm giydiği ve dosyada 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu kayıtlarda yer aldı. Şahsın kimlik bilgileri kayıtlarda L.H. olarak belirtildi.

işlem ve teslim:

Yakalanan L.H., gözaltı işlemlerinin ardından resmi işlemler tamamlanarak Bafra Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

SAMSUN’UN BAFRA İLÇESİNDE, "TAKSİRLE ÖLÜME VE YARALANMAYA NEDEN OLMA" SUÇUNDAN HAKKINDA 8 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN L.H., JANDARMA EKİPLERİNCE YAKALANDI.