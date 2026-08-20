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Bafra'da aranan şüpheli jandarmanın çalışmasıyla cezaevine gönderildi

Bafra'da 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası olan L.H., jandarma ekiplerince yakalanıp cezaevine teslim edildi.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 13:39

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bafra'da aranan şüpheli jandarmanın çalışmasıyla cezaevine gönderildi

Bafra'da yakalama operasyonu:

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri araştırma kapsamında ilçede yaptıkları çalışmada hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişiyi tespit etti.

aranan suç ve ceza:

Tespit edilen şahsın, 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan hüküm giydiği ve dosyada 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu kayıtlarda yer aldı. Şahsın kimlik bilgileri kayıtlarda L.H. olarak belirtildi.

işlem ve teslim:

Yakalanan L.H., gözaltı işlemlerinin ardından resmi işlemler tamamlanarak Bafra Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

SAMSUN’UN BAFRA İLÇESİNDE, &quot;TAKSİRLE ÖLÜME VE YARALANMAYA NEDEN OLMA&quot; SUÇUNDAN HAKKINDA 8 YIL...

SAMSUN’UN BAFRA İLÇESİNDE, "TAKSİRLE ÖLÜME VE YARALANMAYA NEDEN OLMA" SUÇUNDAN HAKKINDA 8 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN L.H., JANDARMA EKİPLERİNCE YAKALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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