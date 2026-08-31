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Bozdoğan’da temiz çevre için kireçleme ve saha seferberliği

Bozdoğan Belediyesi, ilçe merkezinde ve kırsal mahallelerde haşereyle mücadeleyi sürdürüyor; kireçleme ve kontrollerle çevre ve halk sağlığı korunuyor.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 11:32

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EDİTÖR: Aslı Han

Bozdoğan’da temiz çevre için kireçleme ve saha seferberliği

bozdoğan’da haşereyle mücadele sürüyor

Bozdoğan Belediyesi, vatandaşların daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevrede yaşamalarını sağlamak amacıyla ilçe genelinde haşereyle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, merkezden kırsal mahallelere kadar belirlenen program çerçevesinde sahada aktif olarak görev yapıyor.

kireçleme ve saha uygulamaları:

Temizlik İşleri ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, özellikle haşere oluşumuna elverişli noktalarda kireçleme işlemi uygulanıyor. Bu uygulama, haşere çoğalmasının önlenmesi ve ortak kullanım alanlarında kötü koku ile bakteriyel risklerin azaltılması amacıyla titizlikle gerçekleştiriliyor.

merkez ve kırsalda eşit hizmet anlayışı:

Belediye ekipleri, çevre ve halk sağlığı açısından risk oluşturabilecek bölgelerde düzenli kontroller yaparak gerekli müdahaleleri zamanında gerçekleştiriyor. Çalışmalar yalnızca ilçe merkezinde değil, kırsal mahallelerde de aynı yoğunlukta yürütülerek hizmetin ilçenin tamamına ulaştırılmasına özen gösteriliyor.

Mustafa Galip Özel ise uygulamaların vatandaşların yaşam kalitesine doğrudan katkı sağladığını vurgulayarak şöyle dedi: "Daha temiz, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir Bozdoğan için sahadayız. Haşereyle mücadelemizi ilçemizin dört bir yanında sürdürürken, ihtiyaç duyulan alanlarda kireçleme çalışmalarımızı da titizlikle gerçekleştiriyoruz. Bizim için vatandaşlarımızın sağlığı, huzuru ve yaşam kalitesi her şeyden önce geliyor. Merkez-kırsal ayrımı yapmadan ihtiyaç olan her noktaya ulaşmaya, Bozdoğan’ımız için çalışmaya devam edeceğiz".

Belediye yetkilileri, ilçe genelindeki saha çalışmalarının belirlenen programa göre kesintisiz süreceğini ve vatandaşların bilinçlendirilmesiyle birlikte önleyici tedbirlerin etkinliğinin artacağına dikkat çekti.

BOZDOĞAN’DA HAŞEREYLE MÜCADELE SÜRÜYOR

BOZDOĞAN’DA HAŞEREYLE MÜCADELE SÜRÜYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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