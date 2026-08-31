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Uyuşturucu operasyonlarında Karabük ve Safranbolu'da 5 gözaltı

Karabük merkez ve Safranbolu'da üç operasyonda jandarma 5 kişiyi gözaltına aldı; 8,5 gr bonzai, uyuşturucular, 58.500 TL ve cep telefonu ele geçirildi.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 12:10

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Uyuşturucu operasyonlarında Karabük ve Safranbolu'da 5 gözaltı

Operasyonların kapsamı:

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karabük merkez ve Safranbolu ilçesinde üç ayrı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Yapılan müdahalelerde toplam 5 şüpheli gözaltına alındı.

ele geçirilen maddeler ve deliller:

Şüphelilerin üzeri, ikameti ve araçlarında yapılan aramalarda 8,5 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 3 adet uyuşturucu madde emdirilmiş peçete, 91 adet sentetik ecza hapı, 2 gram metamfetamin, suçtan elde edildiği değerlendirilen 58.500 TL para ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Ayrıca inceleme için 1 cep telefonu teslim alındı.

şüpheliler ve adli süreç:

Gözaltına alınan 5 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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