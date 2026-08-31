Dolar 48,2586 +0,06%
Euro 55,9993 +0,23%
Bist 14.533,90 -0,74%
Altın Gram 6.980,88 -0,68%
EUR/USD 1,1601 +0,12%
Brent Petrol 88,70 +3,00%
--°

Süphan Dağı'nda yazın son gününde kar sürprizi

Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki 4 bin 58 metre rakımlı Süphan Dağı, ağustosun son gününde zirvesini örten karla beyaza bürünerek dikkat çekti.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 12:10

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Süphan Dağı'nda yazın son gününde kar sürprizi

Süphan Dağı'nda beklenmedik beyaz örtü

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yer alan 4 bin 58 metre rakımlı Süphan Dağı, ağustos ayının son gününde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

yağış ve sıcaklık değişimi:

Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli doğal oluşumlarından olan dağın zirvesinde, yükselen rakım nedeniyle hava sıcaklığının düşmesiyle kısa süreli kar yağışı gözlemlendi. Zirveyi örten beyaz örtü, özellikle sabah saatlerinde belirgin oldu.

bölge halkı ve ziyaretçilerin tepkisi:

Bölge sakinleri, ağustos ayında kar görmenin yüksek kesimlerde sıcaklığın ne kadar ani değişebildiğini ortaya koyduğunu belirtti. Ortaya çıkan görüntüler doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekti; birçok ziyaretçi manzarayı fotoğraflamak için bölgeye geldi.

Van Gölü'nün kuzeyinde yükselen Süphan Dağı'nın zirvesindeki kar, dağın eteklerindeki yaz mevsimi izleriyle keskin bir kontrast oluşturarak farklı bir panoramik görünüm sundu. Yetkililer ve bölge halkı, kısa süreli hava değişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.

BİTLİS’İN ADİLCEVAZ İLÇESİNDE BULUNAN 4 BİN 58 METRE RAKIMLI SÜPHAN DAĞI, AĞUSTOS AYININ SON...

BİTLİS’İN ADİLCEVAZ İLÇESİNDE BULUNAN 4 BİN 58 METRE RAKIMLI SÜPHAN DAĞI, AĞUSTOS AYININ SON GÜNÜNDE BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bağlar'da trafiğe konforlu dönüş: Fatih ve Gürsel caddelerine sıcak asfalt
images

Barajda serinleyen köpekler İslahiye'de görüntülendi
images

Fabrika bacasından yükselen duman tedirginlik yarattı
images

Çarşamba ovası drenaj yatırımının yarısı tamamlandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Adramytteion araştırmalarında Roma villası ve çok katmanlı yerleşim gün yüzüne çıktı

Bağlar'da trafiğe konforlu dönüş: Fatih ve Gürsel caddelerine sıcak asfalt

Kayseri'de sanayi mirası kutlanıyor: Bolat ve Hisarcıklıoğlu katılacak

İhbarla alevlerin içinden çıkarıldı: Karamürsel'de engelli kadın kurtarıldı

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı