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Burhaniye'de kültür köprüsünü güçlendiren yunanca kursu açıldı

Burhaniye Gençlik Merkezi'nde başlayan iki aylık yunanca kursuna 10 kişi katılıyor; alfabe, gramer ve telaffuz eğitimiyle kursiyerler konuşuyor.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 12:44

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EDİTÖR: Serkan Varol

Burhaniye'de kültür köprüsünü güçlendiren yunanca kursu açıldı

Burhaniye Gençlik Merkezi'nde yunanca kursu

Balıkesir'in Ayvalık ve Edremit ilçelerinden Midilli'ye feribot seferleri sürerken, Burhaniye'de de yerel halkın dil becerilerini geliştirmeye yönelik bir yunanca kursu hayata geçirildi. Kurs, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne bağlı Burhaniye Gençlik Merkezi'nde düzenleniyor.

Kursa katılım ve eğitim süreci

İki aylık programda 10 kişi eğitim alıyor. Kursun temmuz ayında başladığını aktaran eğitmen Polina Sarı, değişik yaş gruplarından katılımcıların bulunduğunu ve öğrenme sürecinin olumlu ilerlediğini belirtti.

İçerik ve uygulamalı pratik

Kurs boyunca alfabe, gramer ve telaffuz üzerine yoğun çalışmalar yapılıyor. Eğitmen, düzenlenen ders ve uygulamalı etkinlikler sayesinde kursiyerlerin kısa sürede yunanca konuşmaya başladıklarını, bu gelişmenin kendilerini memnun ettiğini ifade etti.

Yerel merkezde verilen bu eğitim, bölgedeki ada bağlantıları ve kültürel iletişimi destekleyerek katılımcıların günlük iletişim becerilerini güçlendirmeyi hedefliyor.

BALIKESİR&#039;İN AYVALIK VE EDREMİT İLÇELERİNDEN MİDİLLİ&#039;YE FERİBOT SEFERLERİ DEVAM EDERKEN, BURHANİYE...

BALIKESİR'İN AYVALIK VE EDREMİT İLÇELERİNDEN MİDİLLİ'YE FERİBOT SEFERLERİ DEVAM EDERKEN, BURHANİYE İLÇESİNDE DE YUNANCA KURSU AÇILDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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