Bursa AKOM Manisa'daki kazada sahada: cenaze, sevk ve lojistik destek sürüyor

kaza ve ilk müdahale

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Akhisar gişeleri mevkiinde saat 11.11 civarında meydana gelen kazada, gişeleri kaçıran 16 AED 124 plakalı My World Tur otobüsü geri manevra yaptığı sırada 78 YD 559 plakalı çekiciyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yolcu otobüsü yan devrildi, çekici ise yol dışına çıktı. Olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, ambulanslar ve otoyol jandarma trafik ekipleri sevk edildi.

Kaza sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı ve kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

bursa akom'un sahadaki çalışmaları:

Bursa Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bölgeye Afet Koordinasyon Aracı, mobil aracı, ikram aracı, evde bakım nakil ambulansı ile Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı 3 ambulans gönderdi. AKOM ekipleri Merkezefendi Devlet Hastanesi’nde konuşlanarak kazazedelere, ailelerine ve görevli ekiplerin ihtiyaçlarına yönelik kumanya, çamaşır ve pijama desteği sağlıyor.

cenaze ve hasta sevki işlemleri:

AKOM ile Manisa Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde, toplam 11 cenazeden 10’u Bursa’nın Karacabey, Mustafakemalpaşa ve Osmangazi ilçelerine, 1’i ise Konya’nın Ereğli ilçesine gönderildi. Yaralılardan 17’si taburcu edilerek Bursa’ya döndü.

Tedavisi süren 11 yaralının dağılımı şöyle: Merkezefendi Devlet Hastanesi’nde 4, MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi’nde 5, Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi’nde 1 ve Manisa Şehir Hastanesi’nde 1 kişidir. Bursa Acil 112 ile görüşmeler devam eden 3 yaralının Bursa’ya sevki, Manisa’dan resmi sevk kayıtları düştüğünde BBB ambulanslarıyla gerçekleştirilecek. Bölgedeki gelişmeler AKOM tarafından yakından takip ediliyor.

BBB Başkan Vekili Şahin Biba, Merkezefendi Devlet Hastanesi, Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi, MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi ve Manisa Şehir Hastanesi’nde yaralı vatandaşları ve ailelerini ziyaret ederek belediye ekiplerinin sahada kalmaya devam edeceğini bildirdi.

MANİSA'NIN AKHİSAR İLÇESİNDE MEYDANA GELEN FECİ KAZADA YARALANAN, HAYATINI KAYBEDEN VATANDAŞLARA VE AİLELERİNE BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AKOM DESTEKLERİNİ SÜRÜDÜRÜYOR.