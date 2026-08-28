Bursa hayvan hakları platformu Gemlik yaşam alanının ziyaretlere kapatılmasına tepki gösterdi

Bursa Hayvan Hakları Platformu'ndan ziyaret çağrısı

Bursa Hayvan Hakları Platformu, Gemlik Belediyesi tarafından Kurtul Mahallesi'nde kurulan ve 16 Haziran'da açılışı yapılan Sahipsiz Hayvan Bakımevi, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Alanı'nın ziyaretçilere kapatılmasına tepki gösterdi. Platform açıklamasında, merkezde şeffaflığın sağlanması için vatandaşların ve gönüllülerin içeri alınmasının gerekli olduğu vurgulandı.

Merkezin kapasitesi ve açılış bilgileri:

Gemlik Belediyesi tarafından 16 dönümlük alana inşa edilen merkez, ilk etapta 200 köpek kapasitesiyle hizmet vermeye başladı. Proje tanıtımında ilerleyen dönemde yapılacak genişletmelerle kapasitenin 1.000 köpeğe kadar çıkarılması hedeflendi. Açılış töreni 16 Haziran'da düzenlendi.

Platformun eleştirileri ve talepleri:

Platformun açıklamasında, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren'in açılıştan hemen sonra yaşam alanını vatandaş ve gönüllü ziyaretlerine kapattığı ifade edildi. Açıklamada, Umurbey Barınağı örneğine atıf yapılarak barınak içindeki koşulların kapalı kapılar ardında kalmaması gerektiği belirtildi. Platform, gönüllülerin yardımıyla hayvanların aç, susuz veya aşırı sıcakta kalmaması için giriş yasağının kaldırılmasını istedi.

Yasal ve toplumsal boyut:

Açıklamada ayrıca Hayvanları Koruma Kanunu'nun ana amacının sahiplendirme olduğu hatırlatıldı ve ziyaret yasağı bulunan bir barınakta sahiplendirme yapılamayacağı savunuldu. Platform, uygulamanın yasanın ruhuna aykırı olduğunu belirterek hem hukuki hem vicdani sorumluluk çerçevesinde yetkililere çağrı yaptı.

Platform son olarak, Gemlik’teki tüm yurttaşları barınakları ve yaşam alanını ziyaret etmeye davet etti; belediyeden ise şeffaflık, gönüllü katılımı ve hayvan refahının sağlanması yönünde adım atılması beklendiğini duyurdu.

BURSA HAYVAN HAKLARI PLATFORMU, GEMLİK BELEDİYESİ TARAFINDAN AÇILAN HAYVAN YAŞAM ALANI'NIN AÇILIŞIN ARDINDAN VATANDAŞ VE GÖNÜLLÜ ZİYARETİNE KAPATILDIĞINI BELİRTEREK TEPKİ GÖSTERDİ.